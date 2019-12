Un juge arménien à la retraite accusé de corruption aurait fui le pays

Le bureau du procureur general d’Arménie a fait savoir vendredi 20 décembre que Samvel Uzunian, un juge à la retraite, aurait demandé et perçu des pots-de vin pour un montant total de 51 000$ des mains de différents justiciables en échange de verdicts favorable dans les tribunaux où ils comparaissaient entre 2007 et 2014. Il occupait alors la fonction de président d’un tribunal de district de Erevan. Le Conseil suprême de la magistrature d’Arménie a rapidement chargé les autorités compétentes de lancer l’acte d’accusation concernant S. Uzunian et demandé à la justice son arrestation préventive. Mais il (...)