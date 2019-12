Repas de fête du Nouvel an pour plus de 10 000 soldats du front en Artsakh grâce à la solidarité des entreprises

La chaîne de de restauration d’alimentation de cuisine nationale arménienne « Karas » a décidé de concerter ses efforts en cette fin d’année sur l’action « La frontière dans mon cœur » (« Սահմանն իմ հոգում ») une organisation de bienfaisance visant à réunir des fonds au profit des soldats Arméniens des frontières de l’Artsakh. Se sont joints cette année à l’opération -outre la chaîne Karas- les sociétés Tumanyan Shaurma, Bacon Product, l’usine Coca-Cola et Ojax Restaurant. Avec les fonds réunis seront envoyés aux soldats du front, à l’occasion des fêtes de fin d’année des cuisses de porc pour un « khorovadz » -brochettes-, des repas de fête, des gâteaux et des surprises à plus de 10 000 soldats. Le 26 décembre lors d’un concert à Martakert avec de célèbre chanteurs et chanteuses des fonds complémentaires seront également réunis pour réaliser cette belle action de solidarité au profit des soldats Arméniens qui passeront le Nouvel an au front.

Krikor Amirzayan