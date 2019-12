Vazgen Manoukian, ex-ministre arménien de la Défense : « La guerre de quatre jours d’Avril 2016 a montré que l’Azerbaïdjan n’était pas prêt à la guerre »

Selon Vazgen Manoukian, ex-Premier ministre et ancien ministre arménien de la Défense -qui est très critique sur le gouvernement Pachinian- actuellement le danger de guerre entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan est minime. Même si selon Vazgen Manoukian l’Azerbaïdjan a compris qu’avec les négociations en cours, le retour du Haut-Karabagh (Artsakh) est impossible. L’option de la guerre serait privilégiée. Mais Bakou craint les revers. Il y a d’après Vazgen Manoukian deux difficultés à surmonter. « La première est que de nombreux pays seront contre l’Azerbaïdjan en cas de guerre et la deuxième, la guerre de quatre jours d’Avril 2016 a montré que l’Azerbaïdjan n’était pas prêt à la guerre » dit-il. Il a toutefois admis que l’Azerbaïdjan dispose de nombreuses armes dont une partie elle n’avait pas réussi à utiliser lors de la guerre d’Avril 2016. Les Arméniens également n’ont pas utilisé de nombreuses armes qu’ils possédaient. « Azerbaïdjan a réalisé que faire la guerre était un grand risque » dit l’ex ministre arménien de la Défense. « Je considère que le risque de guerre est minime. Mais nous devons toujours être prêts » conclut Vazgen Manoukian.

Krikor Amirzayan