La voiture d’un diplomate turc incendiée en Grèce sur fond de tensions gréco-turques

Thessalonique (Grèce), 23 déc 2019 (AFP) - La voiture d’un diplomate turc a

été incendiée en Grèce tôt lundi matin, a annoncé la police grecque, dans un

contexte de tensions grandissantes entre le pays et la Turquie voisine, deux

membres de l’Otan.

Personne n’a été blessé dans cet incident survenu dans la ville de

Thessalonique (nord), a précisé la police.

Le véhicule de l’employé consulaire turc ne portait pas de plaques

diplomatiques, selon la même source.

Les tensions sont fortes entre la Grèce et la Turquie à propos de forages

d’hydrocarbures dans l’est de la Méditerranée, et d’un accord signé fin

novembre entre la Libye et la Turquie qui permet à celle-ci d’étendre ses

frontières maritimes dans une zone de Méditerranée orientale où d’importants

gisements d’hydrocarbures ont été découverts ces dernières années autour de

Chypre.

Plusieurs bateaux turcs sont déjà à la recherche de pétrole et de gaz au

large de Chypre, sujet de tensions avec l’Union européenne dont Chypre est

membre, la Turquie occupant la partie nord de l’île.

Le chef de la diplomatie grecque Nikos Dendias a effectué dimanche une

visite éclair dans l’est de la Libye, en Egypte et à Chypre, durant laquelle

il a annoncé la signature pour le 2 janvier d’un accord sur le gazoduc Eastmed

avec Chypre et Israël.

La Grèce et la Turquie soutiennent des camps opposés dans la guerre en

Libye.

La Turquie est du côté du gouvernement libyen d’union (GNA), basé à Tripoli

(ouest) et reconnu par l’ONU, avec qui elle a signé un accord militaire, ainsi

que l’accord maritime dénoncé avec virulence par la Grèce.

Cette dernière soutient le maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort de l’Est

libyen, qui bénéficie aussi du soutien de l’Arabie saoudite, de l’Egypte et

des Emirats arabes unis, des pays avec lesquels la Turquie a des relations

tendues ou limitées.

Le gazoduc EastMed, long de 2.000 km, sera capable d’acheminer vers la

Grèce entre 9 et 11 milliards de m3 de gaz par an depuis les réserves

offshores du bassin levantin, au large de Chypre et d’Israël.