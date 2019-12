ARTMENIA ENFLAMME « LA CRIÉE »



Dans le cadre de sa 27e édition de la Tournée des « Chants de Noël », le département des Bouches - du - Rhône et la présidente Martine Vassal organisent du 4 au 23 décembre une série de 68 concerts gratuits dans tout le département.



Ces concerts aux sonorités arméniennes, cosaques, espagnoles, gospel, ainsi que de chants traditionnels interprétés par Natasha St - Pier et Grégory Turpin entres autres, ont animé les villages et les villes en transportant les Provençaux dans des univers colorés et folkloriques.



L’ARMÉNIE À LA FÊTE

Telles les fenêtres ouvertes d’un calendrier de l’Avent, les basiliques, les abbayes, les églises, les théâtres et les salles de spectacles ouvraient leurs portes pour accueillir le public ravi des cadeaux offerts.



Grâce à la bienveillance de Martine Vassal et l’engagement de Mickaël Vémian, chef d’orchestre de l’ensemble vocal Azad, et l’ensemble musical Sassoun de la JAF, le thème du « Noël arménien » a été présenté avec 10 concerts, sur des sites divers et variés sur le territoire de Provence.

Toujours à guichets fermés, souvent ces espaces étaient trop petits pour accueillir les nombreux spectateurs bigarrés venus découvrir la culture arménienne.



Ces lieux de spiritualité ou de spectacles ont vibré aux sons des mélodies ancestrales et contemporaines du riche patrimoine musical arménien.

Parmi ce florilège de compositions, les œuvres de Sayat Nova, d’Aram Khatchatourian et de Komitas ont transporté le public de toutes générations dans un voyage fantastique en terre d’Arménie.



EN HAUT DE L’AFFICHE DU THÉÂTRE NATIONAL DE MARSEILLE

Pour clore en beauté cette tournée orchestrée et interprétée par l’Ensemble de la JAF, le Théâtre National de Marseille, La Criée, dirigée par Macha Makeieff, accueillait pour la première fois sur sa scène mythique et haut lieu de la culture de la Ville, les ensembles Azad, Araxe et Sassoun, réunis sous l’entité Artmenia.

Pascal Chamassian, directeur artistique, et son épouse, Marion, directrice de la chorégraphie, ne cachaient pas leur bonheur et leur fierté de pouvoir se produire dans cet espace chargé des plus belles productions artistiques produites et jouées dans la cité phocéenne.



C’est Martine Vassal, présente pour l’événement, qui a accueilli et salué les 800 spectateurs à l’ouverture des portes.

Signe du destin, c’est depuis le hall de La Criée, située sur le Vieux - Port, à quelques brasses face à l’Hôtel de Ville, que la présidente du Département et candidate à l’élection de Maire de Marseille s’entretenait avec certains marseillais qui témoignaient de leur soutien.

Avant d’assister au spectacle, la présidente a salué et encouragé les artistes dans les coulisses.



Les bises fusaient sur les visages familiers, elle était parmi les « siens », heureuse de mettre sous les projecteurs la Culture arménienne au cœur du programme de Noël du département.

Simon Azilazian, choriste, complice avec Martine Vassal, tout sourire aux lèvres, évoquait des souvenirs amicaux. L’ambiance était joyeuse. Les maquilleurs effectuaient les dernières mises en beautés, les habilleuses ajustaient les costumes, certains danseurs répétaient des gestes précis.



Pascal Chamassian qui réglait les derniers détails techniques, a également accueilli et salué la présidente avant le top départ du spectacle.

Composé de 100 artistes sur scène, l’ensemble Artmenia, le vaisseau amiral de la JAF, n’a pu évoluer avec toute sa voilure compte tenu de la superficie limitée de la scène, et les impératifs techniques.



Sur scène avant le début du show, Michaël Vemian a remercié les spectateurs qui sont venus nombreux applaudir le spectacle lors des 10 concerts.

« Le public nous a transmis et donné beaucoup d’énergie », a rappelé Michaël. Il a remercié chaleureusement le Département et Martine Vassal d’avoir permis à l’Ensemble de la JAF de se produire et faire découvrir la Culture arménienne en terre de Provence.



LA CRIÉE APPLAUDIT ARTMENIA

Il ne fallait pas attendre longtemps pour que la scène emporte le public. Dès les premières notes, les premiers sons et autres percutions le public s’échauffait les mains en battant la mesure.

La soliste Saténik Sargsyan, portée par les chœurs et les musiciens, rayonnait, tandis que les danseurs, comme toujours, répétaient les chorégraphies réglées au scalpel.

Les tableaux s’enchainaient, la beauté et l’émotion, tel un halo recouvraient la salle.



Tout a été dit et écrit dans toutes les latitudes et les longitudes devant la qualité et le talent de ces artistes qui composent l’ensemble Artmenia.

Debout, La Criée a offert une véritable ovation à ces artistes, qui, une fois de plus, ont fait chavirer le public et conquis leurs cœurs.

Alain Sarkissian