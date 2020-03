Les transferts d’argent de l’Arménie vers l’étranger augmentent de 22%

Les transferts d’argent de l’Arménie vers l’étranger au cours des 10 premiers mois de 2019 se sont élevés à 951 millions de dollars, après avoir bondi de 22% par rapport à la même période de 2018 selon les chiffres, publiés sur le site officiel de la Banque centrale d’Arménie.

Le montant des transferts d’argent privés envoyés à l’Arménien via les banques au cours de la même période à des fins non commerciales a augmenté de 4,1% pour atteindre plus de 1,45 milliard de dollars. En conséquence, les entrées nettes de transferts d’argent vers l’Arménie ont diminué de 18,3% d’une année sur l’autre pour atteindre 505,1 millions de dollars.

Le montant des transferts d’argent de l’Arménie vers la Russie a augmenté de 24,5% à 385 millions de dollars, et le montant des envois de fonds de ce pays vers l’Arménie a également augmenté de 1,6% à 867 millions de dollars.

Le montant des transferts d’argent vers les États-Unis a également augmenté de 13,5% pour atteindre 152,1 millions de dollars, mais le montant des transferts d’argent des États-Unis vers l’Arménie a également augmenté de 21,4% pour s’établir à 144,7 millions de dollars.

Selon la Banque centrale, 1,756 milliard de dollars ont été versés à l’Arménie en tant que transferts d’argent privés en 2017.