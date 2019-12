Revue de la presse azerbaïdjanaise - 20 décembre 2019

Politique intérieure

• Azertaj - Le Président Aliyev a présidé hier une réunion consacrée aux résultats de la saison cotonnière et aux tâches à réaliser en 2020. Selon I. Aliyev, 294 000 tonnes de coton ont été récoltées cette année, ce qui constituait un record : « La culture du coton est un secteur agricole traditionnel pour nous », a-t-il ajouté. Il a qualifié la coalition Front populaire-Musavat (1991-1993) de « traître » sous laquelle le pays avait traversé une crise politique, économique et militaire, ajoutant que la situation ne s’était stabilisée qu’après l’arrivée au pouvoir de Heydar Aliyev. https://bit.ly/38R9mXD

• Report.az - Le gouverneur du district d’Agstafa, arrêté hier par le Service de Sécurité de l’Etat pour différentes malversations, a été relevé de ses fonctions par décret présidentiel. https://bit.ly/2ECSKVA

• Ona.az - “Mission of DIHRB of OSCE is on visit in Azerbaijan in regard with early parliamentary election”. https://bit.ly/2Z7VfZh

• Ona.az - Selon le Service de Sécurité de l’Etat, l’ex-gouverneur du district de Yevlakh (2011-2019) Goca Samadov est arrêté pour détournement de fonds. https://bit.ly/2sPnGix

• Trend - “Process of delivering absentee ballots related to municipal elections under completion in Azerbaijan”. https://bit.ly/2EAx7VT

• Contact.az - « Les chances (…) d’Oktay Gulaliyev de sortir du coma augmentent » a déclaré son fils. Le défenseur des droits de l’Homme, renversé le 29 octobre dernier par une voiture, est hospitalisé à la « American Clinic » d’Istanbul. https://bit.ly/35GVo8z

Politique étrangère

• Azertaj - Le Premier ministre, Ali Assadov, s’est entretenu hier avec le président de l’Assemblée nationale turque, Mustafa Sentop. https://bit.ly/34DXdBV

• Azertaj - “Heads of diplomatic corps in Azerbaijan attend reception on 2019 outcomes”. Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, a notamment évoqué le conflit du Haut-Karabakh, présentant sa résolution comme une priorité absolue de la politique étrangère de l’Azerbaïdjan. https://bit.ly/38VYis1

• Axar.az - Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, a reçu une délégation de l’UE conduite par Jean-Christophe Belliard, secrétaire général adjoint, directeur politique du Service européen pour l’action extérieure. https://bit.ly/2rVHnp9

Haut-Karabakh

• APA - L’Ambassadeur de France en Azerbaïdjan, Zacharie Gross, s’est entretenu le 18 décembre avec Tural Ganjaliyev, chef de la Communauté azerbaïdjanaise du Haut-Karabakh. https://bit.ly/35IxCcv

• Haqqin.az - Selon le service de presse du MAE arménien, une rencontre entre le Président Aliyev et le Premier ministre arménien n’est pas prévue au cours du sommet informel des chefs d’Etats de la CEI à Saint-Pétersbourg, le 20 décembre. https://haqqin.az/news/165753

Economie

• Cbar.az - Le cours du dollar se maintient à 1,7 manat. Celui de l’euro baisse à 1,8896 manat. https://www.cbar.az/other/azn-rates

L’Azerbaïdjan vu de l’étranger

• News-front.info - « Les éditeurs chinois des cartes géographiques ont irrité l’Azerbaïdjan, car le Haut-Karabakh et le Nakhitchevan étaient représentés à l’intérieur des frontières de l’Arménie ». https://bit.ly/2tBD3vD

• Actualite-news.com - « Istanbul : Érection d’un mémorial pour un ancien ministre azerbaïdjanais assassiné par un terroriste arménien en 1921 ». https://bit.ly/2PGnXh2

Ambassade de France