Revue de la presse azerbaïdjanaise - 19 décembre 2019

Politique intérieure

• Haqqin.az, Oxu.az - Le gouverneur du district d’Agstafa et ses deux adjoints, soupçonnés de fraude, ont été arrêtés hier par le Service de Sécurité de l’Etat. https://bit.ly/36NN0nW, https://bit.ly/2PzQfcW, https://bit.ly/2EAH3id

• Report.az - La Communauté des États indépendants (CEI) va envoyer une mission d’observateurs pour les élections législatives anticipées (9 février 2020). https://bit.ly/36SeecW

• AzerPress - Le gouvernement prévoit en 2020 de débloquer 877 millions de manats pour la mise en œuvre de réformes dans le pays, sans préciser toutefois la nature de celles-ci.

• Trend - L’activiste Elvin Isayev, actuellement détenu à Bakou, a demandé au public azerbaïdjanais de ne pas politiser son arrestation. Rappelons qu’il avait été récemment expulsé d’Ukraine. https://bit.ly/2MbcuUj

Politique étrangère

• Haqqin.az - Le Président Aliyev se rendra le 20 décembre à St-Pétersbourg afin de participer au sommet informel des pays membres de la CEI. https://haqqin.az/news/165632

• Azertaj - Le Président Aliyev a reçu hier une délégation conduite par le président de l’Assemblée nationale turque, Mustafa Sentop https://bit.ly/2S562C3, ainsi qu’une délégation conduite par le président du Parlement kazakhstanais, Nourlan Nigmatouline, à l’occasion de la 9e réunion de l’Assemblée générale de l’Assemblée parlementaire des pays turcophones (TURKPA) qui s’est tenue le 18 décembre à Bakou. https://bit.ly/2S6m66L

• Baku.news - “« Icherisheher » State Historical-Architectural Reserve included in Islamic Heritage List of ISESCO”. https://bit.ly/2PZyuTd

Haut-Karabakh

• Report.az - Selon la porte-parole du MAE russe, l’éventualité d’un échange de prisonniers azerbaïdjanais et arméniens est toujours à l’ordre du jour. https://bit.ly/2Eu8OZN

• Contact.az - « Les livraisons d’armes par la Russie et la Biélorussie à l’Azerbaïdjan ne visent pas à déstabiliser la situation dans la région », a déclaré à Erevan le chef de la commission des Affaires étrangères du Conseil de la Fédération de Russie Konstantin Kosachev. https://bit.ly/2r69uBl

Economie

• Haqqin.az - Selon le quotidien économique russe « Vedemosti », la compagnie pétrolière azerbaïdjanaise (SOCAR) pourrait participer avec le géant gazier russe Gazprom à un projet de production de polymères dans la péninsule de Yamal (Russie). https://bit.ly/2tpUTBx

• Azertaj - President Ilham Aliyev : “SOCAR to expand its activities in Ukraine”. https://bit.ly/35Iknso

• AzerPress - « L’Azerbaïdjan reste le principal fournisseur de gaz naturel de la Géorgie », a déclaré la ministre géorgienne de l’Économie et du Développement durable, Natela Turnava.

• AzerPress - Selon le communiqué de « Kazakh Invest National Company », des représentants de la communauté d’affaires azerbaïdjanaise ont exprimé leur intérêt pour la mise en œuvre de projets d’approvisionnement en eau au Kazakhstan.

• Cbar.az - Le cours du dollar se maintient à 1,7 manat. Celui de l’euro baisse à 1,8914 manat. https://www.cbar.az/other/azn-rates

L’Azerbaïdjan vu de l’étranger

• Worldpoliticsreview - “Amid Rumors of Aliyev’s Succession, a New Generation Comes of Age in Azerbaijan”. https://bit.ly/2Z50hG6

Ambassade de France