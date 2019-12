Revue de la presse azerbaïdjanaise - 18 décembre 2019

Politique intérieure

• Report.az - 469 individus ont présenté leurs candidatures aux élections législatives. 233 ont été acceptées par la Commission électorale centrale. https://bit.ly/2sItzxZ

• APA - Selon le chef de la Commission électorale centrale, “an independent media center will be established related to early elections to Azerbaijani Parliament”. https://bit.ly/2PV0MOM

• Contact.az - « Il y a une dynamique positive dans l’état de santé d’Oktay Gulaliyev » a déclaré son épouse. Rappelons que le défenseur des droits de l’Homme, renversé le 29 octobre dernier par une voiture, est hospitalisé à la « American Clinic » d’Istanbul. https://bit.ly/34AscPc

• Contact.az - Un groupe d’initiative composé de personnalités éminentes de la science et de la culture a proposé de perpétuer à Bakou la mémoire de Mammad Emin Rasulzadeh, fondateur de la 1re République (1918-1920). https://bit.ly/36X39Yv

Politique étrangère

• Azertaj - En visite officielle en Azerbaïdjan, le Président ukrainien Volodymyr Zelensky, et le Président Aliyev ont participé à un forum d’affaires. Selon le Président Aliyev, 90 entreprises ukrainiennes et 100 entreprises azerbaïdjanaises y ont pris part et la tenue prochaine d’une commission mixte est prévue début 2020. https://bit.ly/38OqE7F, https://bit.ly/2EsuJk7 Un diner a été offert en l’honneur du Président ukrainien. https://azertag.az/fr/xeber/france-1369467

• AzerPress - V. Zelensky a invité son homologue azerbaïdjanais à visiter l’Ukraine. Il a également exprimé sa gratitude à l’Azerbaïdjan pour son soutien à l’intégrité territoriale de l’Ukraine : « Nous soutenons également la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan ».

• Azertaj - Le Président ukrainien a inauguré à Bakou la représentation commerciale d’Ukraine https://bit.ly/2PwTFNt, et a visité le Centre culturel ukrainien, situé au sein de l’Université slave de Bakou. https://bit.ly/34tMYQx

• Azertaj - La Première vice-Présidente, Mehriban Aliyeva, s’est entretenue avec l’épouse du Président ukrainien, Olena Zelenskaya. https://bit.ly/2Sa6XBv

• Azertaj - Le Président Aliyev a reçu le 17 décembre le président du Parlement kirghize, Dastanbek Jumabekov https://bit.ly/2EqgcW3, ainsi que la présidente du Sénat de l’Ouzbékistan, Tanzila Narbayeva à l’occasion de la 9e réunion de l’Assemblée générale de l’Assemblée parlementaire des pays turcophones (TURKPA) qui s’est tenue aujourd’hui à Bakou. https://bit.ly/2PzsLo4

• Report.az - La 8e réunion trilatérale des ministres des Affaires étrangères azerbaïdjanais, turc et géorgien se tiendra à Tbilissi d’ici à la fin décembre. https://bit.ly/2S33AMz

Haut-Karabakh

• APA - “Armenian Armed Forces intensively fired residential settlements in Gushchu Ayrim and Ferehli villages of Azerbaijan’s Gazakh”. https://bit.ly/2M6PgP7

Economie

• Trend - “Azerbaijani official talks connecting Baku-Tbilisi-Kars (BTK) railway with Azerbaijan’s Nakhichevan Autonomous Republic”. https://bit.ly/2PxRTfb

• Trend - “Volume of agricultural production in Azerbaijan increases by 7.1%”. https://bit.ly/2PA7SJM

• Cbar.az - Le cours du dollar se maintient à 1,7 manat. Celui de l’euro baisse à 1,8923 manat. https://www.cbar.az/other/azn-rates

Ambassade de France