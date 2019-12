Revue de la presse azerbaïdjanaise - 17 décembre 2019

Politique intérieure

Contact.az - 81 candidats vont représenter le parti « Musavat » aux élections législatives (9 février 2020). https://bit.ly/36GwSEM

Contact.az - Lors d’une réunion consacrée au bilan du Service d’Etat des gardes-frontières pour l’année 2019, il a été annoncé que 739 individus avaient été détenus pour passage illégal de frontières, ainsi que 15 personnes pour espionnage. https://bit.ly/38LDh3c

Politique étrangère

Azertaj, Haqqin.az, Contact.az - Le Président Aliyev s’est entretenu aujourd’hui avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. https://bit.ly/2qXYbuX A l’issue de l’entretien, des accords de coopération ont été signés entre le Service d’Etat de réglementation et le ministère de l’Economie, entre le Service d’État pour la communication spéciale et la protection de l’information et le Service de la Protection spéciale d’Etat, entre les villes de Truskavech et de Guba dans les domaines économique et culturel, ainsi qu’entre les villes d’Odessa et de Gandja (protocole d’intention). https://bit.ly/35xuLmG Au cours d’un point-presse, V. Zelensky a déclaré que les parties avaient convenu d’intensifier la coopération dans les domaines des transports et que l’Ukraine soutenait le corridor gazier sud-européen. https://haqqin.az/news/165477 Le Président ukrainien s’est également entretenu avec le Premier ministre Ali Assadov. https://haqqin.az/news/165502

Report.az - Le Comité d’État chargé de la Diaspora lance la mise en œuvre du programme « Développement du leadership » avec la participation notamment du cabinet d’avocats français LEXLOR. https://bit.ly/2Z2FV0g

Azertaj - Bakou accueillera la 18e session plénière de l’Assemblée parlementaire des pays turcophones (TURKPA) à Bakou le 18 décembre. https://bit.ly/36ISEI4

Haut-Karabakh

News.az - “The Co-Chairs’ statements once more highlighted the Azerbaijani community of Nagorno Garabagh as an equal interested party as the Armenian community”, a déclaré le chef de la communauté azerbaïdjanaise du Haut-Karabakh, réagissant ainsi aux déclarations des autorités arméniennes selon lesquelles deux communautés (ndr : azerbaïdjanaise et arménienne) n’auraient jamais coexisté au Haut-Karabakh. https://bit.ly/2RYJLWx

AzerPress - “The solution to the Karabakh problem is fully within the scope of the OSCE. However, I think that we will move forward step by step. And we will come to the expected result ”, a déclaré le représentant russe à l’OSCE Alexander Lukashevich à l’agence de presse “Russia Today”.

Report.az - “OSCE to hold monitoring on Azerbaijan-Armenia state border on 18 December”. https://bit.ly/34tu0d1

Economie

Ona.az - Le Président Aliyev a approuvé le budget de l’État pour 2020 dont les recettes sont estimées à 24 milliards de manats, et les dépenses à 26 milliards de manats. https://bit.ly/2ErnNU4

Azertaj - Une réunion du Conseil de surveillance du Fonds pétrolier azerbaïdjanais (SOFAZ) s’est tenue au Cabinet des ministres. https://bit.ly/36MgL8v

Azertaj - Le ministre de l’Économie Mikayil Jabbarov a reçu une délégation conduite par Igor Babushkin, gouverneur d’Astrakhan (Russie). A l’issue de cette réunion, un plan d’action pour l’année 2020 a été signé entre les parties. https://bit.ly/2Q5DRk7

Azertaj - La compagnie aérienne azerbaïdjanaise a conclu un accord avec l’entreprise « FlightSafety International » portant sur l’achat d’un simulateur de vol de dernière génération pour Embraer E-190. https://bit.ly/2S0QNdE

Haqqin.az - Selon le Président des Chemins de fers azerbaïdjanais Javid Gurbanov, une entreprise turque est chargée de la construction de la ligne de chemin de fer menant vers Shahdag (la station de ski) et 3 millions de manats ont été débloqués à cette fin. https://haqqin.az/news/165491

Cbar.az - Le cours du dollar se maintient à 1,7 manat. Celui de l’euro remonte à 1,8950 manat. https://www.cbar.az/other/azn-rates

Ambassade de France