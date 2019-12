Revue de la presse azerbaïdjanaise - 16 décembre 2019

Politique intérieure

Haqqin.az - Le portail a publié un résumé du livre de Ramiz Mehdiyev (ancien chef de l’Administration présidentielle) intitulé « Leader adaptant le développement de l’Azerbaïdjan aux défis du XXI siècle ». Dans son livre, R. Mehdiyev estime qu’en 2025, une nouvelle élite politique sera formée, appelée « соmmon brain », dirigée par le Président Aliyev : « celle-ci sera unique, rigoureusement structurée, respectant la hiérarchie, composée de fonctionnaires pragmatiques et hautement qualifiés, loin de tout type de radicalisme, et de révolution ». https://haqqin.az/news/165149

Report.az - L’Ambassadeur des Etats-Unis en Azerbaïdjan a salué la décision de l’Azerbaïdjan d’inviter des observateurs internationaux aux élections législatives anticipées (le 9 février 2020) et a ajouté : « nous continuons de coopérer dans le domaine de la sécurité, exprimant ainsi notre soutien à la souveraineté, à l’indépendance et à la stabilité [de l’Azerbaïdjan]. Nous essayons également d’aider l’Azerbaïdjan à renforcer ses frontières et la sécurité des infrastructures énergétiques ». https://bit.ly/2teofmu

Trend - “Mandatory health insurance in Azerbaijan to cover 2 million people at first stage”. Pour les habitants de Bakou et Sumgaït, l’assurance obligatoire ne sera effective qu’en novembre et décembre 2020. https://bit.ly/2LPENaU, https://bit.ly/2qJEFlM

Politique étrangère

Trend, Azertaj - Le Président Aliyev a reçu le gouverneur de la région d’Astrakhan (Russie) Igor Babushkin https://bit.ly/2qNSRdH, ainsi qu’une délégation conduite par le chef du Bureau de Statistiques de la Corée du Sud, Kang Shin-Wook https://bit.ly/2LT6j7s

Report.az - En visite en Ukraine dans le cadre d’une réunion de l’Organisation pour la démocratie et le développement économique (GUAM), le vice-Premier ministre azerbaïdjanais Ali Akhmadov s’est entretenu avec le Premier ministre ukrainien Oleksiy Honcharuk. Les parties ont notamment évoqué la prochaine visite à Bakou du Président ukrainien. https://bit.ly/2qLXCnV

Azertaj, Novoye-vremya - En visite officielle en Lettonie, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, a été reçu par le Président letton auquel il a transmis l’invitation du Président Aliyev à effectuer une visite en Azerbaïdjan. E. Mammadyarov s’est entretenu avec son homologue letton Edgars Rinkevics. Les parties ont évoqué la coopération dans les domaines économique et culturel, ainsi que la prochaine réunion de la Commission mixte. S’agissant du conflit du Haut-Karabakh, E. Rinkevics a rappelé que la Lettonie soutenait le principe d’une solution négociée, dans le cadre du droit international. Au cours d’un point de presse, E. Mammadyarov a annoncé la tenue, la semaine prochaine, d’une réunion sur la sécurité Azerbaïdjan-UE. https://bit.ly/2Ef2Ony, https://bit.ly/38y6kqR

Trend - Un livre de l’Ambassadeur d’Azerbaïdjan en France intitulé « L’Azerbaïdjan entre les grandes puissances » a été éditée par la maison d’édition française Presse du Châtelet. https://bit.ly/38zB6Ql

Azertaj - Un ressortissant géorgien (ndr : un gardien de troupeaux) a été retrouvé blessé à la tête à la frontière avec la Géorgie, le 6 décembre. https://bit.ly/34avYic

Report.az - Le vice-ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Mammadgouliyev, participera aujourd’hui à la 41e réunion du Conseil ministériel des pays membres de l’Organisation de coopération économique de la mer Noire qui se tiendra à Athènes. https://bit.ly/34grTZY

Report.az - « L’adoption par le Sénat américain d’une résolution sur le soi-disant « génocide arménien » ne reflète pas la politique officielle de l’administration de la Maison Blanche », a déclaré l’Ambassadeur des Etats-Unis en Azerbaïdjan. https://bit.ly/2YI8JuC

Report.az - “Our relationship with Azerbaijan is not based on our membership with the European Union. We have strong bilateral relationship and that relationship will continue”, a déclaré l’Ambassadeur du Royaume-Uni en Azerbaïdjan, réagissant ainsi sur la façon dont les relations avec l’Azerbaïdjan se développeront après le Brexit. https://bit.ly/38ArCo3

Haut-Karabakh

Report.az - « La Russie fera tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter la poursuite du dialogue en vue de résoudre le conflit de longue date entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie », a déclaré la porte-parole du MAE russe Maria Zakharova. https://bit.ly/34ejWUP

Report.az - “Armenia is trying to position itself in the world as « peace-loving and a supporter of solidarity. » In fact, this testifies to the dishonest, deceitful and hypocritical nature of the Armenian authorities”, a déclaré le chef de la communauté azerbaïdjanaise du Haut-Karabakh, réagissant ainsi à un projet de résolution présenté à l’ONU par l’Arménie relatif à la Journée internationale des échecs dont l’objectif d’appeler l’humanité à la paix. https://bit.ly/36u7JwU

Economie

Azertaj - « La prochaine réunion de la Commission mixte azerbaïdjano-russe se tiendra à Moscou en 2020 », a déclaré Youssif Abdoullaïev, directeur exécutif par intérim du Fonds de promotion de l’exportation et des investissements en Azerbaïdjan (AZPROMO). https://azertag.az/fr/xeber/france-1366137

Report.az - “GUAM member states (Georgia-Ukraine-Azerbaijan-Moldova) sign protocol of intent on using blockchain technologies”. https://bit.ly/2Efwd0Y

Report.az - “President Ilham Aliyev attended ceremony to launch first tanker built at Baku Shipyard”. https://bit.ly/2ta7Y1H

Cbar.az - Le cours du dollar se maintient à 1,7 manat. Celui de l’euro remonte à 1,8991 manat. https://www.cbar.az/other/azn-rates

