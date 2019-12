La Fédération arménienne refuse l’accréditation du célèbre journaliste sportif Souren Baghdassarian à l’élection du président de la Fédération…mais revient sur sa décision…

Souren Baghdassarian, le plus célèbre journaliste sportif et commentateur de football -avec notamment lors de l’âge d’or d’Ararat Erévan dans les années 1973- personnage adulé en Arménie pour sa précision et son franc-parler avait été privé d’accréditation pour les élections du Président de la Fédération arménienne de football, aujourd’hui 23 décembre.

Souren Baghdassarian a affirmé que par mail, la Fédération arménienne l’avait averti de son refus de l’accréditer pour les élections. Révélations réalisées à Tert.am et à la presse d’Arménie. « La Fédération affirmait que je perturbais les activités de la Fédération et que j’exprimais des propos peu respectueux envers les dirigeants de la Fédération arménienne de football » dit Souren Baghdassarian qui est par ailleurs fondateur et rédacteur en chef de l’hebdomadaire « Football+ » le plus important titre sportif d’Arménie. « En fait la Fédération veut me sanctionner car j’ai affirmé que Meliksetyan et Nikoghosyan n’avaient pas le droit de participer à ces élections de la Présidence de la Fédération car je sais leurs agissements et sont de facto ceux qui ont dirigé et ruiné l’économie de la Fédération et le chaos actuel est la conséquence de ces faits. Je suis dans le football arménien depuis 50 ans et je n’ai jamais vu une situation pareille » affirme Souren Baghdassarian qui conclut « le refus de m’accréditer est illégal ! ».

Mais face au scandale ainsi provoqué par les révélations de Souren Baghdassarian, la Fédération arménienne de football est revenue sur sa décision en décidant tout simplement d’accorder au célèbre journaliste sportif son accréditation à l’élection du président de la Fédération lundi 23 décembre.

Krikor Amirzayan