Déclaration du Premier ministre sur les résultats de la séance du Conseil économique eurasiatique

Le Premier ministre Nikol Pashinyan, qui est en visite de travail à Saint-Pétersbourg, a participé à la séance du Conseil économique eurasiatique suprême.

Après la réunion, le Premier ministre Pashinyan et le Président du Collegium de la Commission eurasiatique Tigran Sarkissian ont rencontré des représentants des médias et ont fait des déclarations.

Le Premier ministre a notamment déclaré :

« Chers représentants des médias,

Cher Président du Collegium,

La séance ordinaire du Conseil économique eurasiatique suprême est terminée. Nous avons discuté d’un certain nombre de questions importantes inscrites à l’ordre du jour de notre Union.

Premièrement, le Conseil économique eurasiatique suprême a confirmé la nomination de Mikhaïl Vladimirovitch Myasnikovitch au poste de président du Conseil d’administration de la Commission eurasiatique. Comme vous le savez, le mandat de Tigran Sarkissian expire le 1er février 2020 et il sera remplacé par M. Myasnikovitch, qui occupait auparavant un certain nombre de postes de haut niveau, y compris celui de Premier ministre de la République du Bélarus et de Président du Conseil de l’Assemblée nationale de la République du Bélarus.

Le nouveau personnel du Conseil d’administration de la Commission eurasiatique a également été approuvée.

Je félicite Mikhaïl Vladimirovitch Myasnikovitch et tous les membres du Conseil pour leur nomination. Je suis sur qu’ils contribueront à renforcer encore l’efficacité des travaux de la Commission et de notre Union en général.

En outre, nous avons discuté de plusieurs questions de principe des « Orientations stratégiques pour le développement de l’intégration eurasiatique d’ici 2025 ».

Nous avons signé l’accord de pension des employés de l’Union économique eurasienne, qui constitue un pas en avant important dans le processus de création des conditions nécessaires au bon fonctionnement du marché du travail commun de l’Union.

Nous avons également discuté du processus d’élimination des obstacles au sein du marché intérieur de l’Union par les États membres de l’UEEA. Nous estimons qu’il est nécessaire de poursuivre nos efforts conjoints pour éliminer les obstacles existants et créer des mécanismes pour empêcher que de nouveaux n’apparaissent.

Nous avons adopté un décret sur la mise en œuvre de programmes de libéralisation des services dans certains secteurs au sein de l’Union Économique Eurasiatique.

La séance d’aujourd’hui a également été importante, car il s’agissait de la dernière séanc présidée par l’Arménie. Nous avons eu l’occasion de résumer l’année écoulée et de parler des résultats obtenus pendant la présidence arménienne.

l est évident que la présidence de l’Arménie a été assez efficace pour élargir les relations économiques extérieures de l’Union. Comme vous le savez, l’accord de coopération commerciale et économique avec la Chine et l’accord de libre-échange avec l’Iran sont entrés en vigueur. Des accords de libre-échange ont été signés avec Singapour et la Serbie, ainsi qu’un accord a également été signé sur l’échange d’informations douanières avec la Chine.

En octobre de cette année, la tradition de tenir le Forum économique eurasiatique a été établie à Erevan. Désormais, de tels événements auront lieu chaque année dans le pays président.

Un certain nombre de décisions ont été adoptées pour promouvoir une coopération plus approfondie entre nos pays et améliorer les institutions d’intégration.

L’accord international sur la formation du marché commun de l’électricité de l’Union a été approuvé, le concept de formation du marché financier unique de l’UEEA a été approuvé, le premier projet numérique pour le réseau eurasiatique a été lancé et des progrès ont été enregistrés dans la création d’un marché commun de la bijouterie.

Et enfin, l’Arménie prend aujourd’hui l’initiative, proposant que chacun de nos pays prenne le contrôle de l’un des grands projets d’intégration. Nous avons exprimé notre volonté de coordonner la mise en œuvre du programme de développement de la marque de bijoux de l’Union eurasiatique.

En conclusion, je voudrais noter qu’en 2020, la présidence de l’Union sera transférée à la République du Bélarus. À cette occasion, je voudrais féliciter Alexandre Loukachenko et souhaiter à nos collègues biélorusses du succès dans cette importante mission.

Je voudrais remercier Tigran Sarkissian pour le travail accompli au poste de Président du Conseil d’administration de l’UEEA et lui souhaite tout le meilleur. »