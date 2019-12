Nikol Pashinyan a participé à la séance du Conseil économique eurasiatique suprême à Saint- Pétersbourg

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a effectué une visite de travail en Fédération de Russie à Saint-Pétersbourg, informe le Cabinet du Premier ministre.

Le Premier ministre de la République d’Arménie a participé à la séance ordinaire du Conseil économique eurasiatique suprême à la bibliothèque présidentielle Boris Eltsine.

Le Président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, le Président du Kirghizistan Sooronbay Jeenbekov, le Président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, le Président honoraire du Conseil économique eurasiatique suprême Noursoultan Nazarbaïev et le Président du Collegium de la Commission eurasiatique Tigran Sarkissian ont également assisté à la séance.

Le Président moldave Igor Dodon était également présent à la séance en tant que leader du pays observateur à l’Union Économique Eurasiatique.

Les dirigeants de l’UEEA ont examiné les travaux du développement de l’Union et les perspectives d’approfondissement de la coopération dans des réunions de format restreint et élargi.

Le Conseil économique eurasiatique suprême a confirmé la nomination de Mikhaïl Myasnikovitch à la présidence du Conseil d’administration de la Commission eurasiatique. Le mandat du Président sortant Tigran Sarkissian expire le 1er février 2020. La nouvelle composition du Collegium de la Commission eurasiatique a également été approuvée lors de la réunion. Il a été décidé de transférer la présidence de l’Union Économique Eurasiatique au Bélarus en 2020. La décision entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Le Premier ministre Pashinyan a prononcé un discours dans lequel il a déclaré :

« Chers collègues,

Je vous salue tous. En fait, nous terminons l’année dans la bonne humeur. Je voudrais noter qu’aujourd’hui nous avons un consensus sur toutes les questions de notre ordre du jour. Nous pouvons déjà passer à la signature des documents, et je pense que c’est un très bon signe et une très bonne ambiance que nous nous sommes en fait mis d’accord sur toutes les questions. À la fin de l’année de la présidence arménienne au sein de l’UEEA, je tiens à remercier tous les partenaires pour le travail accompli. Je pense que la présidence a été assez efficace et fructueuse. Je suis persuadé que nous poursuivrons notre coopération dans cet esprit. Je félicite le Bélarus d’avoir assumé la présidence et je vous souhaite plein succès. »

Le Président du Bélarus, Alexandre Loukachenko, a exprimé sa gratitude au Premier ministre pour ses félicitations, notant : « Chers collègues, je pense que vous serez du même avis avec moi si, au nom de nous tous, je remercie la partie arménienne pour une présidence très productive. »

Les orientations stratégiques pour le développement de l’intégration économique au sein de l’Union d’ici 2025 ont été discutées lors de la séance, l’accord de pension des États membres de l’UEEA a été signé. Les leaders des États membres de l’UEEA ont approuvé la décision sur les travaux visant à surmonter les obstacles au fonctionnement du marché intérieur de l’UEEA, ainsi que la décision sur la mise en œuvre de programmes de libéralisation des services dans certains domaines au sein de l’Union. Un certain nombre de décisions ont été adoptées pour modifier le règlement intérieur de la Commission eurasiatique et adopter un programme de démarches pour la formation du marché commun de l’électricité de l’UEEA.

Il a été décidé de tenir la prochaine séance du Conseil économique eurasiatique suprême en mai 2020 au Bélarus.