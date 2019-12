Davit Tonoyan le ministre arménien de la Défense « nos forces seront plus destructrices pour l’ennemi »

Après le Premier ministre Nikol Pachinian, c’est au tour de Davit Tonoyan le ministre arménien de la Défense affirmer que l’année 2019 fut propice à doter l’Armée arménienne d’armes ultra-modernes. Dans une vidéo reprise sur les sites d’informations en Arménie, Davit Tonoyan affirme « nos forces seront plus destructrices pour l’ennemi ».

Il continue « l’an dernier fut une année réussie en tout point au sein de l’Armée arménienne. Nous avons réussi à organiser un problème important : celui de la mise en place d’une nourriture de grande qualité à nos soldats. Nos soldats méritaient cela et nous avons fait un pas en avant ». Le ministre arménien de la Défense a également évoqué un autre problème important, celui de l’acquisition de nouveaux armements. « Les Forces armées de l’Arménie, l’Armée arménienne se dotèrent d’armes de nouvelles technologies. Notre armée se renforce chaque jour et notre force sera plus destructrice pour l’ennemi » dit Davit Tonoyan.

Rappelons que le Premier ministre arménien Nikol Pachinian vient de révéler « la plus importante acquisition militaire de l’année, les batteries de missiles anti-aériens Tor-M2KM ». Des arme -parmi d’autres acquisitions de l’Arménie, ainsi que les missiles de destruction massive Iskander M détenus par l’Arménie- qui calmeront quelque peu les menaces et déclarations guerrières du président azéri Ilham Aliev…

Krikor Amirzayan