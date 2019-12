L’Azerbaïdjan se maquille un passé et un patrimoine autour du Haut-Karabagh (Artsakh) et active sa propagande

Alors que la Haut-Karabagh (Artsakh) territoire arménien -avec également le Bas-Karabagh un territoire plus étendu- depuis la nuit des temps avait été spolié par l’Azerbaïdjan au début des années 1920 avec la bonne volonté de Staline, Bakou continue d’inventer un passé azéri en Artsakh et glorifier ces terres…

La propagande de Bakou est particulièrement active sur le sujet. Un film documentaire, « Karabagh, le patrimoine de nos ancêtres » qui vient d’être tourné par les azéris obéit à cette propagande et volonté de donner une « histoire azérie » à cette terre arménienne. Le film sera par ailleurs présenté en français et en turc à l’étranger rapporte l’agence de presse azérie « Trend ».

Krikor Amirzayan