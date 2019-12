Des patrons du crime russes « exclus de l’Arménie »

Un projet de loi gouvernemental visant à lutter contre la « sous-culture criminelle » de l’Arménie a empêché des dizaines de criminels russes de migrer vers l’État du Caucase du Sud, a déclaré vendredi un haut responsable arménien.

Artur Goyunian, le chef du service pénitentiaire de l’État, a expliqué que l’Arménie était devenue un refuge sûr pour eux après que la Russie a promulgué une législation similaire en avril.

« Si nous n’avions pas adopté un tel projet de loi en Arménie, tous les criminels, les représentants de la pègre, qui comprennent un bon nombre de personnes d’origine arménienne, comme vous le savez, se seraient installés en Arménie », a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse.

Le projet de loi adopté par le Parlement arménien en première lecture le mois dernier criminalise la création et l’appartenance à des groupes « porteurs d’une sous-culture criminelle ».

Ceux qui ont les rangs les plus élevés dans ces organisations criminelles sont connus sous le nom de « voleurs » dans l’ancienne Union soviétique. Ils nomment des « surveillants » d’activités criminelles dans les prisons ou diverses régions.

Aux termes du projet de loi portant sur la modification du Code pénal et du Code de justice procédurale de l’Arménie, toute personne recevant ou accordant de tels grades encourt entre sept et dix ans d’emprisonnement. Le fait d’avoir des liens avec ces personnes sera également considéré comme une infraction pénale.

Des émeutes ont éclaté dans les principales prisons du pays début septembre peu de temps après que le projet de loi a été rédigé par le ministère de la Justice et approuvé par le gouvernement arménien.

Goyunian a confirmé le lien entre les deux développements. Il a dit que les personnalités criminelles restant en fuite avaient organisé les émeutes pour protester contre la législation projetée. Des poursuites pénales lancées contre des émeutiers ont apaisé les tensions dans les prisons, a-t-il ajouté.

Tout en soulignant l’importance du projet de loi, le responsable a averti qu’il n’éliminerait pas à lui seul la « sous-culture criminelle » et, en particulier, les règles du monde souterrain qui réglementent depuis longtemps la vie carcérale en Arménie, en Russie et dans d’autres anciens États soviétiques. Il a souligné que les autorités devraient également augmenter les salaires modestes des gardiens de prison, améliorer les conditions de détention et élaborer des « plans individuels » pour les détenus.

Plus tôt ce mois-ci, le ministre de la Justice, Rustam Badasian, a annoncé que le gouvernement prévoyait de fermer certaines prisons de l’ère soviétique en Arménie et de construire à leur place de nouveaux établissements pénitentiaires plus modernes.