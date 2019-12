L’Académie de Musique et de Danses arméniennes a fêté ses 8 ans

L’Académie de Musique et de Danses Arméniennes présentait samedi 21 décembre à l’Espace culturel Liberté de Saint-Marcel-Lès-Valence (Drôme) le gala dédié à son 8e anniversaire. Dans une salle pleine de plus de 200 spectateurs et de nombreuses personnalités, le spectacle fut éblouissant par la qualité des chanteurs et danseurs.

Sargis Haroyan remercia tout d’abord le public et les personnalités, les représentants des associations ainsi que les élus dont Jean-Michel Valla (Saint-Marcel-Lès-Valence), Didier Vadrot (Directeur du conservatoire de Valence Romans Agglo) et Aurélien Esprit (Adjoint au maire à Bourg-Lès-Valence et conseiller départemental). Il a brièvement présenté l’Académie de Musique et Danses Arméniennes qui compte à ce jour 140 élèves, crée par Levon Chatikyan il y a 8 ans avec le soutien d’Edouard Torossian et l’Ugab de Valence.

Puis le spectacle débuta. Les danses folkloriques arméniennes captivèrent le public qui s’embarqua à travers ces prestations vers l’Arménie. La grâce des danseuses, la force et la fougue des danseurs et les gestes des enfants émerveillèrent le public composé pour une part importante des parents et amis. Les prestations des chanteurs Sargis Haroyan et Arsen Kostanyan venu d’Arménie furent également fortement applaudies.

Après le spectacle, furent invités sur scène l’ensemble des élèves ainsi que les professeurs. Furent également invités Levon Chatikyan, Arsen Kostanyan, Jacques Markarian, Jean-Michel Valla, Didier Vadrot et Aurélien Esprit pour quelques mots de remerciement destiné à l’école et pour cette belle soirée artistique.

Krikor Amirzayan article et reportage-photos