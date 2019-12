Revue de la presse arménienne du 14 au 16 décembre 2019

L’Arménie nie avoir discuté d’un plan de paix du Haut-Karabagh avec l’Azerbaïdjan/ La presse rend compte d’une déclaration de la porte-parole du Ministère des Affaires Etrangères, Anna Naghdalyan, dans laquelle Erevan nie avoir discuté avec Bakou d’un accord-cadre de paix portant sur le Haut-Karabakh. Ces discussions auraient eu lieu lors des pourparlers tenus à Bratislava en décembre 2019. Elmar Mammadyarov, ministre des Affaires étrangères azerbaïdjanais, a en effet déclaré dans une interview télévisée diffusée en début de semaine, que les discussions « difficiles » tenues durant cette rencontre s’étaient essentiellement concentrées sur la version la plus récente des Principes de Madrid pour un règlement du Karabakh. Il a également déclaré que le ministre russe des Affaires Etrangères Sergueï Lavrov l’avait présenté aux parties au conflit il y a deux ans. Face à cette déclaration, Anna Naghdalyan a déclaré « qu’aucun document n’est en cours de discussion » ajoutant que le gouvernement arménien « ne sait pas très bien de quoi parle M. Mammadyarov ».

Le cessez-le-feu du Haut-Karabagh a été violé 140 fois en une semaine/ La presse rend compte de la déclaration du Ministère de la Défense du Haut-Karabagh indiquant que l’Azerbaïdjan avait violé le cessez-le-feu 140 fois la semaine dernière.

Rencontre entre le Président Arménien et le Ministre de la Défense Qatari/ La presse rend compte de la visite entre le Président Armen Sarkissian et le Ministre de la Défense du Qatar, Khalid bin Mohamed al-Attiyah. Cette visite leur a permis de discuter des questions liées au renforcement et au développement des relations entre les deux Etats bien qu’un point particulier ait été accordé aux possibilités de coopération dans les secteurs scientifiques, technologiques et éducatifs.

Le directeur du Centre scientifique de zoologie et d’hydroécologie de l’Académie nationale des sciences d’Arménie s’inquiète du stock de poissons du lac Sevan/ La presse indique que le professeur Bardukh Gabrielyan fait état d’une détérioration du niveau de poisson dans le lac par rapport à 2018. Selon lui, cette baisse touchant principalement les écrevisses est due au manque de mise en place de stratégies de conservation des bio-ressources du lac.

Le Ministre des Affaires Etrangères du Haut-Karabagh, Masis Mayilyan a reçu le représentant personnel du Président en exercice de l’OSCE, Andrzei Kasprzyk/ La presse rend compte de cette entretien durant lequel il a été évoqué les violations du cessez-le-feu par l’Azerbaïdjan. Pour Masis Mayilyan, ces violations sont la preuve qu’il est nécessaire de mettre en œuvre les engagements pris pour l’introduction de mécanismes internationaux de contrôle du cessez-le-feu.

Karen Karapetyan, ancien Premier Ministre arménien nommé membre de l’organe chargé de conseiller le gouvernement russe sur les principales politiques économiques et sociales/ La presse rend compte de la nomination par Dmitri Medvedev de Karen Karapetyan comme membre de haut rang d’un organe chargé de conseiller le gouvernement russe sur les principales politiques économiques et sociales que le Premier Ministre russe. Karapetyan siégera au sein de ce Conseil d’experts avec 14 autres membres. Parmi eux figurent trois anciens premiers ministres russes, deux banquiers et le président de la principale association commerciale russe. Karapetyan a vécu et travaillé en Russie de 2011 à 2016, occupant des postes de direction dans Gazprombank et d’autres filiales du géant énergétique Gazprom. Il a géré le réseau de distribution de gaz naturel arménien détenu par Gazprom de 2001 à 2010.

L’ancien chef de la fédération de football arménienne (FFA) placé sous enquête policière/ La presse rend compte de la perquisition au domicile de Ruben Hayrapetyan le 13 décembre dernier. Homme d’affaire controversé, M Hayrapetyan entretient des liens étroits avec d’anciens dirigeants arméniens. Il est accusé par la police d’avoir utilisé à mauvais escient les fonds de la FFA alloués à la construction de terrains et autres installations de football en Arménie.

Rédaction : Orlane Moreau

Chancellerie politique,

Ambassade de France en Arménie