Ameriabank est la première banque en Arménie à offrir une signature électronique à ses clients individuels

Ameriabank est la première banque du marché financier arménien à offrir la signature électronique à ses clients individuels.

« Il s’agit d’une autre étape importante dans le processus de numérisation des services de la banque, un mouvement qui contribuera de manière significative à réduire le temps de service client pour un certain nombre de services et réduira également la quantité de papier utilisé », a déclaré la banque dans un communiqué de presse.

A présent, la signature électronique s’applique à tous les documents requis pour l’ouverture et l’entretien d’un compte client individuel ; émission, fourniture et entretien d’une carte bancaire ; exécution et annulation des garanties d’autorité ; transactions pour la réception, l’activation, la modification ou la résiliation d’applications dans les systèmes bancaires en ligne, les services bancaires mobiles et les services bancaires par téléphone.

La signature électronique fait partie d’une coopération d’Ameriabank avec IUNetworks LLC. Pour le moment, les clients ne peuvent profiter de cette opportunité que lorsqu’ils sont servis dans la succursale de Kamar de la banque.

« Cette opportunité deviendra progressivement disponible dans toutes les succursales d’Ameriabank, et les types de transactions certifiées par une signature électronique seront étendus », a indiqué la banque.