Hausse du prix des logements dans la capitale arménienne Erevan

En novembre 2019, le prix moyen du marché d’un mètre carré dans les appartements à Erevan était de 13,7% plus élevé qu’en novembre 2018, a rapporté le Comité du cadastre arménien. Il a déclaré que par rapport à octobre 2019, le prix était plus élevé de 2,2%.

Le prix le plus élevé de la période considérée a été enregistré dans le district administratif de Kentron - 644 200 drams par mètre carré, le plus bas - dans le district de Nubarashen avec 185 500 drams.

Le coût moyen d’un mètre carré dans les appartements dans les régions a augmenté de 4,7% par rapport à novembre 2018.

Le prix le plus élevé par mètre carré de logement a été enregistré dans la station balnéaire de montagne de Tsaghkadzor -282 500 drams et le plus bas dans la communauté Dastakert dans la région sud du Syunik avec 20 000 drams.