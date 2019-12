Dans les élections en Azerbaïdjan, un nouvel espoir

Alors que l’Azerbaïdjan se prépare pour les prochaines élections, une expression peut-être surprenante revient fréquemment dans les conversations entre l’opposition politique et les militants indépendants du pays : « Cette fois, ce sera différent. »

Tout au long de l’histoire post-soviétique de l’Azerbaïdjan, les élections ont été soigneusement organisées, les électeurs connaissant les résultats avant de se rendre aux urnes. Les missions d’observation du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE (BIDDH) n’ont jamais jugé une élection dans le pays conforme aux normes internationales, et les partis d’opposition les ont boycotté depuis 2005. Tous les niveaux de gouvernement sont entièrement contrôlés par des loyalistes du président Ilham Aliyev .

Mais à l’approche de deux élections, certains jeunes Azerbaïdjanais voient de nouvelles possibilités, sinon de se faire élire, au moins de créer un espace supplémentaire pour les discussions politiques et la participation dans le pays.

« Il y a de l’espoir dans certains groupes, je l’ai observé », a déclaré Anar Mammadli, chef du Centre de surveillance des élections et d’études sur la démocratie. « Mais le processus électoral ne doit pas être considéré comme le seul espoir, c’est juste une des opportunités pour donner du pouvoir aux gens. »

Au moins 50 militants publics ont commencé à préparer leurs campagnes pour deux votes à venir : le 23 décembre pour les élections municipales à travers le pays, puis le 9 février pour les élections parlementaires. Plusieurs des nouveaux candidats sont issus du mouvement civique de Nida qui, avec des militants indépendants, prévoit de participer aux élections législatives en tant que coalition.

Alors que Bakou officiel insiste sur le fait que ses élections sont propres, des observateurs indépendants et internationaux ont documenté des violations omniprésentes, notamment le bourrage des urnes, le vote multiple et le vote par carrousel. La liberté de réunion et de presse est limitée pour les candidats indépendants, et la commission électorale est organisée en faveur du gouvernement, comme les rapports du BIDDH l’ont démontré à maintes reprises.

« Nous ne nous faisons aucune illusion sur la façon dont les autorités mènent les élections, nous savons que les élections seront à nouveau falsifiées », a déclaré Ulvi Hasanli, 32 ans, membre du conseil d’administration de Nida qui a l’intention de se présenter au Parlement représentant le district de Binagady à Bakou. « Mais en même temps, notre objectif principal est de changer l’environnement socio-politique dans le pays, d’accroître l’intérêt des citoyens pour les processus politiques et de changer l’humeur politique. Nous considérons les élections comme l’un des moyens d’y parvenir », a-t-il déclaré à Eurasianet. « Il y a plus d’espoir pour les jeunes dans la société, mais pas pour les politiciens que les gens voient depuis des années. »

Ulvi Hasanli a déclaré que la courte période de campagne - qui ne durera que 21 jours - et le manque d’accès des candidats indépendants à la télévision publique en font un processus injuste avant même le dépouillement des votes. « Cependant, nous allons utiliser de nouveaux outils médiatiques et des rencontres en personne avec les citoyens pour présenter une nouvelle génération de personnalités publiques », a-t-il déclaré.

L’approche positive de Hasanli n’est pas partagée par tous et les partis d’opposition azerbaïdjanais sont divisés sur leurs approches. Les partis Musavat et Umid ont annoncé leur participation aux élections législatives, et le Parti REAL participera à une coalition avec d’autres candidats appelée Union républicaine. Le Parti du Front populaire d’Azerbaïdjan (PFPA) et ses alliés du Conseil national des forces démocratiques boycottent. « Il n’y a pas d’environnement pour organiser des élections libres et équitables », a écrit Ali Karimli, le président de la PFPA, sur sa page Facebook.

Le processus des élections législatives a été engagé fin novembre, lorsque le parti au pouvoir, le Nouveau Azerbaïdjan, a appelé le président Aliyev à dissoudre le Parlement et à déclencher des élections anticipées. (Le vote était prévu pour l’automne 2020.) Les responsables gouvernementaux ont décrit l’élection comme nécessaire pour un nouveau parlement qui pourrait être plus réactif à leur « programme de réforme » tant vanté. De nombreux observateurs, cependant, sont sceptiques quant à l’existence de réformes substantielles prévues, et considèrent plutôt les élections comme faisant partie d’un processus de transfert du pouvoir vers des personnalités proches de l’épouse d’Aliyev, la première vice-présidente Mehriban Aliyeva.

Néanmoins, il y a des signes encourageants pour ceux en Azerbaïdjan qui veulent vraiment des réformes.

Au cours des deux dernières années, de nombreux hauts fonctionnaires ont démissionné et il y a un peu plus de place pour la société civile et l’opposition. Le gouvernement a semblé traiter la dissidence un peu plus doucement qu’il ne le faisait il y a plusieurs années, et une partie de l’espace qui a été fermé lors d’une répression en 2013 et 2014 a recommencé à s’ouvrir. Cela a fait naître l’espoir que la falsification par le gouvernement des élections pourrait être plus douce que les années précédentes, avec la possibilité que certains candidats indépendants soient autorisés à gagner.

Parallèlement à cette tendance, les Azerbaïdjanais sont devenus de plus en plus insatisfaits de la vie dans le pays, en particulier depuis la récession de 2016-2017. Les médias sociaux ont permis à certaines de ces plaintes d’être exprimées en termes politiques. Un rassemblement en janvier en faveur d’un prisonnier politique a attiré un soutien sans précédent, même de la part d’Azerbaïdjanais qui n’avaient auparavant pas été politiquement actifs.

Cela a conduit à deux tensions d’optimisme : l’une voit l’élite azerbaïdjanaise se rendre compte qu’elle doit procéder à des réformes sérieuses face à une crise économique persistante. L’autre voit une population qui pourrait devenir de plus en plus politisée du fait de la crise.

Samad Rahimli, un avocat des droits de l’homme de 30 ans qui se présente aux élections législatives pour représenter le district de Khatai à Bakou au sein de la coalition qui comprend Nida, représente ce dernier. Il travaille avec un budget restreint et a réuni une petite équipe de bénévoles aux vues similaires (il décrit son orientation comme « libérale / libertaire ») pour l’aider dans sa campagne. Mais il espère que les candidats indépendants auront au moins une chance d’atteindre les Azerbaïdjanais mécontents.

« J’espère diriger le mécontentement dans la bonne direction », a déclaré Rahimli à Eurasianet. Maintenant, a-t-il dit, « ces griefs ne sont ni organisés ni résolus. Je pense que les idées sont la chose la plus importante et qu’elles peuvent être diffusées en discutant autant que possible. Je pense que l’insatisfaction est ce qui fait que les gens écoutent ces idées ... Au moins, cela en vaut la peine. »

Les membres de la coalition ne sont pas unis idéologiquement, seulement dans leur opposition au gouvernement actuel. Ils se soutiennent mutuellement sur le plan technique et organisationnel et coopéreront à la collecte de signatures, à la campagne, à la sollicitation de dons et à l’observation des élections.

Irada Javadova, une avocate des droits de l’homme radiée en 2018, a l’intention de se présenter comme indépendante aux élections législatives. « J’aimerais vraiment que les gens participent activement aux élections », a-t-elle déclaré à Eurasianet. « Le droit de vote est important et il est nécessaire de l’utiliser. Les gens doivent comprendre que s’ils vont voter pour des candidats en qui ils ont confiance, leurs votes ne devraient pas être volés. « L’optimisme concernant les élections est en grande partie un phénomène de Bakou, a noté Mammadli. »Il y a de nombreux districts, comme Nakhchivan et ainsi de suite, qui ne participent pas correctement aux élections, ils sont exclus du processus électoral parce que le gouvernement n’a pas créé une atmosphère appropriée", a-t-il déclaré à Eurasianet. « Nous ne voyons des campagnes électorales et des concours qu’à Bakou et dans les villes voisines. »

Dans l’ensemble, Mammadli est sceptique quant au fait que les élections apporteront beaucoup de changements. « Il n’y a aucun signe de la part du gouvernement qu’ils autoriseront de vraies personnes indépendantes à entrer au Parlement, qui a toujours été subordonné au pouvoir exécutif », a-t-il déclaré. « Il est difficile de s’attendre à des élections réelles et équitables dans ces conditions. »

Durna Safarova est une journaliste indépendante qui couvre l’Azerbaïdjan.

Eurasianet.org