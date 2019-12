L’Arbre de Noël géant de la place de la République à Erévan a été illuminé ce samedi soir

L’Arbre de Noël géant de 35 mètres de la place de la République à Erévan vient d’être illuminé en ce début de soirée du 21 décembre. Un arbre acquis en 2018 pour 70 millions de drams. Etaient présents des milliers de personnes dont le Premier ministre Nikol Pachinian et son épouse Anna Hakobyan accompagnée de ses filles. Etaient également présents des membres du gouvernement et des représentants de la municipalité. Un concert suivit les illuminations. Fut également ouvert le marché de Noël et de la Sainte Nativité au parc du 2750e anniversaire d’Erévan. Cette année pour les festivités de fin d’année, la ville d’Erévan dépensera 424 millions de drams soit près de 893 000 dollars. Les festivités vont se prolonger durant 16 jours.

Krikor Amirzayan