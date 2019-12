Le président arménien Armen Sarkissian au mémorial des héros martyrs de la guerre de libération de l’Artsakh au village de Harav (Artsakh)

Le président arménien Armen Sarkissian arrivé vendredi en visite de travail en Artsakh a visité en compagnie de son épouse Nouné Sarkissian et de son homologue de l’Artsakh Bako Sahakian le village de Harav dans la région d’Askeran. La délégation s’est rendue au mémorial dédié aux combattants Arméniens tombés en héros lors de la guerre de libération de l’Artsakh du joug azéri. Au village le Fonds Hayastan avait récemment financé l’installation d’éclairage public. Antranik Ghazaryan le maire de Harav a présenté son village au président arménien dont l’église Sourp Mesrop (Saint Mesrop) construite au 18e siècle. Puis les hôtes furent invités au sein de la famille Karamyan. « Je suis heureux d’être ici aujourd’hui. Chaque village de l’Artsakh a sa propre histoire et ses héros. Ici à chaque fois qu’on entre dans un village nous devons baisser la tête en signe de respect envers les héros martyrs et devant tous ceux qui font vivre les familles de ces héros » dit le président arménien Armen Sarkissian ajoutant « nous baissons la tête en signe de respect devant tout le peuple de l’Artsakh car il est à l’avant-garde de la défense de notre peuple (…) vous êtres calmes, sûrs, ici vous développez vos villages et vos villes, nous sommes certaines que l’Artsakh sera ce l’il fut durant des siècles et continuera ainsi ».

Krikor Amirzayan