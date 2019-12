L’Arbre de Noël de Stepanakert (Artsakh)a été illuminé vendredi soir

Vendredi 20 décembre à 19 heures a été illuminé l’Arbre de Noël sur la place de la Renaissance à Stepanakert, capitale de la République de l’Artsakh. L’éclairage a été réalisé par David Sargsyan le nouveau maire de Stepanakert en présence de 500 élèves des écoles de la capitale qui ont réalisé un flash mob. Arrivée du Père Noël el Tsuynanouch -Mère Noël, et animations multiples. Kariné Haroutiounyan responsable de la Culture la jeunesse et du tourisme de la ville de Stepanakert a dans son discours présenté les nouveautés culturelles mises en place en ces jours de fêtes du Nouvel An ainsi que les projets pour 2020. Des milliers de personnes ont participé à ces illuminations de Stepanakert.

Krikor Amirzayan