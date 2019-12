Gala Annuel 2020- Jaarlijks Gala 2020

Cher Membre de la Communauté arménienne de Belgique, cher ami,

Nous avons l’honneur de vous inviter au Gala annuel du Comité des Arméniens de Belgique, qui se tiendra le 19 février prochain au Cercle Gaulois. Ce Cercle prestigieux est situé entre le Parlement Fédéral et le Palais Royal, au bord au du Parc Royal.

Le Comité entend ainsi renouer avec cette tradition propre à notre communauté. Le gala sera honoré en outre de la présence de plusieurs personnalités du monde politique, culturel et sportif. Nous pourrons ainsi célébrer avec eux les 98 années de la Communauté et leur exprimer notre appréciation et notre gratitude dans une ambiance amicale et festive.

Nous espérons de tout cœur que vous pourrez être des nôtres en ce moment important pour les Arméniens de Belgique. Nous vous invitons, de plus à réserver au plus tôt, car les places au Cercle gaulois sont limitées.

Nous nous réjouissons de vous retrouver au Cercle Gaulois le 19 février prochain.

Avec nos meilleures salutations,

Comité des Arméniens de Belgique !