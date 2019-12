Nikol Pashinyan : « Je considère la sécurité extérieure et intérieure de l’Arménie comme une priorité absolue »

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a participé à une séance solennelle consacrée à la Journée des employés du Service de sécurité nationale.

Dans son discours, le Premier ministre a déclaré :

« Directeur par intérim du Service national de sécurité,

Chers employés du Service de sécurité nationale,

Membres du gouvernement,

Hommes d’Etat,

Chers journalistes,

Je nous félicite tous à l’occasion de la Journée des agents du Service de sécurité nationale. Je nous félicite tous et je souligne ce fait, car les fonctions du Service de sécurité nationale sont liées aux intérêts de chaque citoyen de la République d’Arménie, sans exception, et à sa sécurité. J’ai dit à maintes reprises que je considère la sécurité extérieure et intérieure de notre pays comme une priorité absolue. Nous avons quelques organismes, des institutions qui assurent la sécurité du pays, et l’une de ces organismes importants est le Service de sécurité nationale. En tant que Premier ministre, je peux affirmer que pendant un an et demi, le Service de sécurité nationale a accompli la tâche qui lui a été confiée.

Vous savez, on parle beaucoup de la critique adressée au Service de sécurité nationale, mais je tiens à préciser qu’une partie importante des activités du SSN sont invisibles pour la société. La sécurité est l’un de ces phénomènes dont la présence n’est souvent pas visible et, en règle générale, reste inaperçue. Et quand il y a de la sécurité, généralement personne ne dit merci pour cette sécurité, car c’est quelque chose qui existe a priori, qui est présent et qui devrait l’être. Et lorsque la présence de cette sécurité devient même un peu douteuse, tout le monde commence à blâmer l’organisme auquel elle est confiée. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier le Service de sécurité nationale et tout son personnel pour leur service. »

Le Premier ministre a noté que la République d’Arménie n’est pas encore dans un environnement de sécurité tel que nous avons la possibilité d’ignorer les questions de sécurité, la présence de sécurité du tout. « Malheureusement, nous sommes dans une région où la situation est très compliquée, où la situation empire régulièrement. Nous aurons des problèmes de sécurité à long terme, et ces défis sont également liés à la situation internationale et régionale, du terrorisme à la sécurité de nos frontières, etc. Mais je voudrais souligner qu’aujourd’hui, selon les dernières données, la République d’Arménie figure sur la liste des pays les plus sûrs au monde. Et vous pouvez imaginer, un pays avec deux frontières fermées et un conflit, est soudainement l’un des pays les plus sûrs au monde. Ce sont des choses qui, malheureusement, dans de nombreux cas, restent inaperçues.

Et aujourd’hui, je trouve nécessaire d’attirer notre attention sur ce fait important. Et c’est pourquoi je remercie le Service de sécurité nationale, et bien sûr son personnel, ainsi que les autres organismes de sécurité de notre pays - les Forces armées, la Police, le Ministère des situations d’urgence et notre système d’application de la loi en général. Cela ne signifie pas que je considère que le SSN ou tout autre organisme fonctionne parfaitement. Je pense que personne ne peut penser de cette façon et personne ne peut penser qu’il existe en République d’Arménie un organisme, public ou privé, qui fonctionne parfaitement. Et en général, il n’y a d’organe de travail parfait dans aucun pays. Et il est très important d’affirmer que l’amélioration du travail des institutions étatiques de notre pays, l’amélioration de la qualité est une priorité absolue, et il ne fait aucun doute que nous avancerons conséquement dans cette direction », a déclaré Nikol Pashinyan.

Selon le chef du gouvernement, au cours de cette période, il y a eu de nombreuses discussions, des observations sur la façon dont il, en tant que Premier ministre, fait confiance au SSN, le SSN, qui existait également à une époque où il était un politicien d’opposition, avant prisonnier politique. « Nous connaissons tous l’histoire, mais je veux dire quelque chose qui, à mon avis, est très importante en tant que constatation. Naturellement, à différents moments, le système d’application des lois, y compris le SSN, fonctionne dans différentes conditions, dans différents environnements. Mais je tiens à dire que même à cette époque, le SNN, avec ses subtiles nuances de fonctionnement, n’a jamais franchi les lignes rouges qui pouvaient exister dans les relations publiques. Et moi aussi pour cette raison, oui, aujourd’hui, en tant que Premier ministre arménien, je fais confiance au Service de sécurité nationale de la République d’Arménie, car je crois également que le SSN ne devrait pas être un service dans le cadre d’une activité gouvernementale. Le SSN devrait être un service de sécurité nationale au sens propre du terme.

Et c’est la mission numéro un de cette structure. Et d’autant plus, en tant que Premier ministre et chef du gouvernement, qui est convaincu à 100% que son travail sans aucune réserve est dans le meilleur intérêt de la sécurité nationale de la République d’Arménie, les intérêts nationaux, les intérêts de l’État, ce Premier ministre, ce gouvernement ne peut avoir aucun signe de méfiance à l’égard de SSN. Et je pense que notre plus grande tâche est également de faire des réformes dans le SSN de manière très équilibrée dans les années à venir pour rendre son travail plus efficace. Et en particulier, oui, je suis d’accord avec toutes les observations selon lesquelles, avec le temps, le SSN pourrait devoir faire moins d’efforts dans la lutte contre la corruption, car des institutions plus efficaces doivent être mises en place et le SSN devrait se concentrer en particulier sur les questions de contre-espionnage, il devrait se concentrer sur les questions de la lutte contre le terrorisme, il devrait se concentrer sur le maintien de l’ordre constitutionnel et l’élimination de la violence.

Malheureusement, tout en parlant du travail du Service de sécurité nationale, une partie importante de notre société ne comprend pas toute la portée de son travail. Et je tiens à souligner quelques autres domaines qui sont hors de vue du public. Ce sont le renseignement, le contre-espionnage, les troupes frontalières, la lutte contre le terrorisme, qui sont généralement hors de propos pour le SSN, peut-être pour des raisons objectives et subjectives.

Chers participants,

Il est très important que nous puissions constamment créer des conditions permettant au SSN de fonctionner plus efficacement. Il y a de nombreux aspects dont je suis sûr qu’ils ne parlent pas du tout. Et à quel fardeau psychologique les employés du SSN sont-ils confrontés dans leur travail quotidien, dans quelle mesure sont-ils protégés des conséquences de cette surcharge psychologique et de cette surcharge - sociale, sanitaire, etc.? Je tiens à souligner que lorsque je dis que les conditions de travail du SSN doivent être plus efficaces, je veux également dire que le personnel du SSN doit également disposer de certains mécanismes et garanties de protection sociale et psychologique adaptés à son service. Il s’agit de l’une des nuances les plus importantes dans le contexte desquelles nous envisageons le développement futur de cet institut.

Directeur par intérim du Service national de sécurité,

Chers employés du Service de sécurité nationale,

Membres du gouvernement,

Hommes d’Etat,

Encore une fois, je nous félicite tous à l’occasion de la Journée des employés et des employés du Service de sécurité nationale. Notre sécurité est entre de bonnes mains, notre sécurité est entre des mains fiables, et cette fiabilité et cette force doivent continuer de profiter au peuple arménien, au peuple d’Artsakh et au peuple arménien en général et à nos États », a déclaré le Premier ministre Pashinyan.

À l’occasion de la Journée des employés du Service de la sécurité nationale, un groupe d’employés du Service de sécurité nationale a reçu des prix et des médailles d’État et des lettres de remerciement du Premier ministre, pour leur courage et leur dévouement dans l’exercice de leurs fonctions.