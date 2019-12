Le Premier ministre a évoqué l’affaire pénale concernant l’adoption illégale des enfants

La séance ordinaire du gouvernement s’est tenue au gouvernement, sous la présidence du Premier ministre Pashinyan.

Avant de discuter des questions à l’ordre du jour, le Premier ministre a évoqué l’affaire pénale initiée concernant l’adoption illégale d’enfants en Arménie. Haik Grigorian, président du Comité d’enquête, a présenté des détails sur l’affaire.

Nikol Pashinyan a noté que l’affaire avait provoqué une réaction émotionnelle assez forte dans la société, mais il était important que l’enquête sur l’affaire soit exempte d’émotions et complète. « Il est important de comprendre comment ce mécanisme a fonctionné en République d’Arménie. Il y a des doutes que cela fonctionne depuis de nombreuses années. Une enquête approfondie doit être menée pour révéler pleinement ce cas avec toutes ses métastases. Je veux faire une telle confession. Dans de nombreux cas, lorsque nous avons reçu des alarmes, elles étaient parfois inadéquates, donnant l’impression d’éclats, mais maintenant, quand nous regardons en arrière, notre évaluation n’a peut-être pas été aussi précise. Nous devons nous assurer que tous les doutes éventuels sont dissipés, et nous enregistrons vraiment que nous avons fermé cette page honteuse avec toutes ses conséquences juridiques », a-t-il souligné.

Le gouvernement a approuvé le projet de loi portant modification de la loi de la République d’Arménie sur les prix d’État et les Titres honorifiques de la République d’Arménie , dont la nécessité découle de la recommandation du Premier ministre arménien. Le projet de loi propose de fixer une allocation mensuelle pour les parents de 6 enfants ou plus et la « Médaille de la Gloire Parentale ».

Le gouvernement a pris la décision de garantir le droit des enfants à vivre dans la famille, d’empêcher leur accès aux institutions, de renvoyer les enfants dans des structures d’accueil 24h / 24 et d’élargir de nouveaux services alternatifs pour les enfants. Selon la justification, les subventions actuelles à quatre internats seront suspendues à partir de 2020.

Conditionné par des réformes en cours dans le secteur des soins de santé, l’Exécutif a apporté des modifications et des ajouts à l’une de ses décisions précédentes. En conséquence, l’accès à des soins et services médicaux de pointe fournis par l’État dans des conditions gratuites et privilégiées sera garanti, avec des mécanismes flexibles de financement des cas et d’élimination des cas non remboursés. En particulier, il est envisagé de revoir les principes de remboursement des programmes individuels de la section Santé du budget de l’État et d’introduire le principe de non-limitation du budget avec un montant contractuel de financement.

Par décision du gouvernement, Stiopa Safarian a été nommé président du Conseil public. Nikol Pashinyan a noté : « Je suis heureux de votre disponibilité, mais je pense que dans ce contexte, nous devons noter que vous prenez effectivement vos fonctions à une époque moins favorable du Conseil, car dès le premier jour de sa création, la question de l’opportunité et du droit d’existence du Conseil public a toujours été remise en question. L’opposition et les autorités ont récemment discuté de cette question. En fait, votre mission de président du Conseil public sera une mission difficile et vous avez une tâche difficile. C’est, en fait, la dernière chance pour le Conseil public de prouver qu’il peut être efficace en tant qu’organe consultatif. »