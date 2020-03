VTB Arménie lance un nouveau service à distance conçu pour les bénéficiaires de fonds

La banque VTB Arménie a annoncé le lancement d’un nouveau service à distance conçu pour les destinataires de transferts d’argent.

Selon le communiqué de presse de la banque, les destinataires des fonds n’auront pas à se rendre dans une banque et n’auront même pas à contacter son Centre de Contact. Il leur suffit de remplir une demande en ligne sur le site officiel de la banque.

Après avoir rempli un court formulaire de demande, les clients peuvent recevoir des virements sur leurs cartes MasterCard / Visa de VTB Arménie envoyés via Unistream, MoneyGram, Converstransfers, Intelexpress, TelCell et BEST.

Selon la banque, la réception d’un transfert d’argent prendra quelques minutes. Pour remplir une demande de paiement d’un virement, les clients doivent visiter le site officiel de la banque à www.vtb.am et remplir les informations suivantes : nom / prénom du destinataire, code de virement, le montant et la devise de le transfert (également la devise préférée), les numéros de carte et de téléphone portable.

De 9h00 à 19h30 du lundi au vendredi et de 10h00 à 17h00 le samedi, le virement sera crédité sur la carte du client dans les 20 minutes. Dans d’autres cas, la demande sera traitée le jour ouvrable suivant. Le destinataire recevra un SMS avec notification que le montant a été crédité sur la carte.

Une fois que le virement est crédité sur la carte du destinataire, ce dernier peut recevoir le montant sans commissions / gratuitement via 190 distributeurs automatiques de billets de VTB Arménie en AMD ou dans les succursales de la Banque, si le montant doit être reçu en devises étrangères .

La banque a indiqué que les titulaires de ses cartes VTB-Transfer, qui sont spécialement conçues pour les clients qui reçoivent souvent des transferts d’argent de l’étranger, peuvent bénéficier des avantages suivants : taux de conversion préférentiel au moment où le transfert est crédité sur la carte, le possibilité d’obtenir une ligne de crédit allant jusqu’à 1 million de drams sur la base de l’historique des transferts d’argent.

Les frais mensuels pour l’entretien d’une carte VTB-Transfer ne sont que de 60 drams si le client reçoit au moins 1 transfert d’argent par carte et par mois. Des informations détaillées sur ce service sont disponibles dans les succursales de VTB Arménie, sur son site officiel www.vtb.am et en appelant le 87-87. La Banque est réglementée par la Banque centrale d’Arménie.