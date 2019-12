La Russie se déclare prête à soutenir la libération des prisonniers en cas d’accord entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

La Russie soutiendra les échanges de prisonniers entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan vient de déclarer à Moscou Maria Zakharova la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Elle a affirmé que les pourparlers arméno-azéris autour des échanges de prisonniers figurent toujours à l’ordre du jour des discussions entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. « Rappelons particulièrement la rencontre au mois d’avril autour de ce thème à Moscou entre les ministres des Affaires étrangères d’Arménie et de l’Azerbaïdjan. Lors de cette rencontre les deux parties s’étaient entendues sur des bases réciproques de restituer aux familles les prisonniers » dit Maria Zakharova. La porte-parole de la diplomatie russe ajoutant « nous félicitons cette action extrêmement importante et l’observons en tant que premiers pas qui tend à alléger le destin des personnes prisonnières. Je peux dire que sur la question des prisonniers le travail continue. Si un accord se réalise, nous le soutiendrons ».

Krikor Amirzayan