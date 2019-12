L’ACONCAGUA, LE NOUVEAU DÉFI D’ARA KHATCHADOURIAN



Ara Khatchadourian le sportif de l’extrême enchaine les exploits et multiplie les performances aux quatre coins de la planète, son aire de jeux favorite.

Né au Liban en 1964, le jeune Ara âgé de 19 ans quitte Beyrouth sa ville natale en proie aux bombardements et ravagée par la guerre, pour s’installer à Marseille et exercer son métier de bijoutier- joaillier.

Après une carrière professionnelle riche de succès, Ara maître des horloges qui égrainent le temps, maître de son temps, prend goût au sport et progressivement s’élance dans l’aventure de l’extrême.

Avalant les kilomètres à grandes foulées sur les bitumes, l’homme est infatigable.



C’est ainsi qu’en 2018, il relie Marseille à Erevan parcourant les 4350 km en 103 jours. Petit joueur s’abstenir !!

Avant cet exploit, Ara a tutoyé le ciel et les étoiles en gravissant plusieurs montagnes mythiques, Graal des meilleurs alpinistes expérimentés.

Le Mont Blanc, le Mont Ararat, le Kilimandjaro, différents sommets en Bolivie et le pic de Lénine situé à 7134 mètres d’altitude restent des mises en bouches avant son grand exploit réalisé le 22 mai 2016, où il réussit l’ascension de l’Everest et ses 8848 mètres.



En hommage et à la mémoire de toutes les victimes de génocides perpétrés au XXe et XXIe siècle, il plantera le drapeau de l’Arménie sur le « toit du monde ».



LA CORDILLÈRE DES ANDES

Pour son nouveau challenge, « Nouvelles d’Arménie Magazine » est en relation avec Ara et le suit au plus près dans son défi qui donne le vertige et fait froid dans le dos.



Ara, s’apprête à gravir l’Aconcagua, « le Colosse » du continent américain qui culmine à 6962 mètres.

Plus haut sommet des Amériques, situé en Argentine à 13 km de la frontière chilienne, ce roc de pierre et de granit est un meurtrier sans pitié.

Frederico Campanini, figure de la haute montagne, guide italo-argentin qui accompagnait un groupe de polonais a laissé sa vie en 2009 lors de son ascension.



En 2013 c’est Daniel Jeandot, 58 ans, montagnard français, chevronné, qui est décédé lors d’une chute après avoir été déséquilibré par une violente rafale de vent lors de la descente du pic.

Plus récemment en 2015, c’est Mikihito Fushimori, un japonais de 76 ans qui n’échappait pas au « Colosse ».



Chaque année près de 4000 alpinistes tentent l’ascension, seul 30% arrive à réaliser l’exploit. Beaucoup abandonne devant les difficultés et la rudesse de l’épreuve.



TOIT DES AMÉRIQUES

Professionnel, préparé et aguerrit aux exploits ultimes, notre « Iron- man » de l’extrême est arrivé ce 8 décembre en Argentine pour tenter de gravir les 6962 mètres de l’Aconcagua, le toit des Amériques.



C’est par Mendoza, grande ville de l’Ouest argentin, « spot » incontournable et passage obligé pour faire les demandes de permis d’ascension et autres formalités que Ara a entrepris son périple en compagnie d’un groupe formé d’un irano- canadien, d’un Mexico- américain, d’un Israélien, de trois Français et de deux guides locaux.



Nous avons pu joindre par téléphone ce mercredi 18 décembre Ara sur son camp de base situé à 4000 mètres pour respecter la fameuse période « d’acclimatation » incontournable avant d’entreprendre l’ascension.

Malgré le froid et les -23° C ressenti, Ara nous a déclaré être en forme et impatient de commencer la seconde phase de l’ascension qui sera ponctuée par plusieurs étapes de montées et de descentes par paliers de 600 à 700 mètres.

Des bivouacs, camps de base sont organisés pour accueillir la cordée sur le parcours.



Le samedi 21 décembre sera une journée d’acclimatation sans effort inutile.

Le manque d’oxygène sollicite l’organisme, les gestes deviennent lourds, la fatigue et l’épuisement guettent. La condition physique doit être maximale, chaque geste est compté, il faut économiser ses forces et rester déterminé. Le moral et la bonne cohésion avec les coéquipiers sont déterminants. La haute montagne ne tolère pas les fautes et punit sévèrement les négligences.



Perchés à 6000 mètres, Ara et ses compagnons gagneront le camp Colera le 22, dernière étape avant l’arrivée sur le toit du « Colosse » prévue le 23. Avec un départ à 4 heures du matin, les valeureux aventuriers atteindront leur objectif après 10 à 15 heures d’ascension, la météo étant clémente, l’ordre de progression devrait être respecté. Arrivée estimée vers 14 - 15 heures environ.



Il faudra prévoir 5 heures de marche pour redescendre au camp de base.

Ce sera Noël avait l’heure pour notre héros, citoyen du monde qui par ses exploits veut être un « passeur » de messages de paix entre les peuples.

Ara aime transmettre aux nouvelles générations ses valeurs de travail et d’amour et inciter tout le monde à oser et à réaliser ses rêves les plus ambitieux.



Cet exploit est l’occasion pour Ara de saluer les nombreux Arméniens installés sur le continent américain et de rendre hommage à l’Uruguay premier pays à reconnaître le génocide des Arméniens, l’Argentine et plus récemment les États-Unis qui ont également affirmé avec force la vérité historique.

Les projets pleins la tête, de retour dans l’hexagone, Ara Khatchadourian va préparer son prochain exploit qui le conduira au printemps prochain au Liban, sa terre natale.



Bravant les éléments, Ara prendra la mer en canoë depuis Marseille pour gagner Beyrouth en 100 jours.

Une fois encore, Ara, chef d’orchestre de sa vie, mettra en musique son credo « Aimer, Oser, Rêver » ....les yeux ouverts vers le monde.





Texte : Alain Sarkissian

Photos : Ara Katchadourian