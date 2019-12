Enquête sur les adoptions frauduleuses en Arménie par des étrangers : trois responsables arrêtés

Le directeur de la maternité principale d’Arménie et deux autres responsables ont été arrêtés mercredi, soupçonnés d’avoir forcé de jeunes femmes à abandonner leurs bébés, qui ont ensuite été adoptés par des étrangers qui versaient des pots-de-vin.

Le Comité d’enquête a procédé à des arrestations dans le cadre d’une enquête criminelle lancée plus tôt cette année par un autre organisme chargé de l’application des lois, le Service national de sécurité (NSS).

Dans une déclaration du 14 novembre, le SNS a affirmé avoir trouvé des preuves que près de 40 enfants arméniens avaient été illégalement adoptés par des ressortissants italiens. En particulier, selon le rapport, en 2016-2018, plusieurs responsables ont utilisé des menaces, du chantage et des mensonges pour convaincre une quinzaine de femmes enceintes (et vraisemblablement célibataires) d’abandonner leurs enfants attendus.

Selon le communiqué, immédiatement après leur naissance, les enfants ont été emmenés dans des orphelinats gérés par l’État dont les cadres supérieurs ont ensuite organisé leur adoption par des étrangers en contrefaisant leur dossier médical et d’autres violations des règles d’adoption fixées par l’État. Le SNS a révélé que les membres du réseau criminel se sont assurés que les citoyens arméniens ne pouvaient pas adopter les bébés.

Les suspects arrêtés sont Razmik Abrahamian, directeur de la maternité de la République, son adjoint Arshak Jerjerian et Liana Karapetian, directrice d’un orphelinat d’Erevan. Le comité d’enquête a expliqué qu’ils étaient de connivence avec deux autres personnes à des fins personnelles mais n’a donné aucun détail.

Mercredi, les trois suspects ont été interrogés. On ne sait pas encore si l’un d’entre eux a admis avoir participé à cette traite présumée d’enfants.

Une porte-parole de l’hôpital d’Erevan, Vartuhi Simonian, a refusé de commenter l’arrestation de son directeur de longue date. Dans le même temps, Simonian a catégoriquement nié l’implication de l’institution médicale dans les adoptions d’enfants en Arménie.

Abrahamian, 76 ans, avait déjà été accusé en avril de cette année d’avoir donné un pot-de-vin au vice-ministre de la Santé, Arsen Davtian. Contrairement à Davtian, qui aurait été pris en flagrant délit dans son bureau, le médecin vétéran n’a pas été arrêté à l’époque.

Selon les données du gouvernement, un total de 54 enfants arméniens ont été adoptés par des ressortissants étrangers, pour la plupart des Italiens et des Américains, de 2016 à 2018.

L’intégrité des adoptions étrangères en Arménie fait depuis longtemps l’objet de sérieux doutes. Un rapport de presse publié en 2011 par le service arménien de RFE / RL a suggéré que les agences d’adoption américaines continuent de verser de lourds paiements informels aux responsables arméniens chargés des adoptions. Il a cité un exemple de contrat signé par l’une de ces agences avec des Américains souhaitant adopter des enfants arméniens ou géorgiens.

Le contrat, offert à un client potentiel aux États-Unis en 2007, a expliqué que près de 5 000 $ sur plus de 30 000 $ facturés par l’agence pour chaque adoption seraient dépensés en « cadeaux à des prestataires de services étrangers et à des fonctionnaires exerçant des tâches ministérielles en tant que remerciement pour le service rapide. » Il a ajouté que ces cadeaux sont « coutumiers » en Arménie et en Géorgie et ne violent pas la loi américaine.

Les « cadeaux et gratifications » étaient également une catégorie de dépenses distincte dans un exemple d’accord proposé par une autre agence d’adoption américaine.