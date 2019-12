Construction d’une maternelle à Idjevan

La crèche cofinancée par la fondation « Focus on Children Now », la ville d’Idjevan et le Fonds Arménien est la plus grande structure de ce type jamais construite par la Fondation depuis 28 ans. Les bénéficiaires du projet sont les enfants d’Idjevan, ainsi que des villages voisins comme Getahovit, Aknaghbyur ou Gandzasar.



Il a été prévu de rénover l’école maternelle, mais son état était tellement déplorable, que les bienfaiteurs Ray et Ani Harutyunyan, Grisha Sukiasyan et Sonik Artoyan ont décidé de créer un nouveau jardin d’enfants répondant aux normes. Si sa capacité d’accueil est de 120 élèves, l’école maternelle est déjà fréquentée par 126 enfants.