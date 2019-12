Le gouvernement a discuté de la demande de financement budgétaire du ministère de l’Éducation

Le gouvernement a discuté de la demande de financement budgétaire pour 2020 du ministère de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports.

La discussion a porté sur les priorités du Ministère pour 2020, les questions prioritaires, les activités et les réformes prévus.

Les participants ont d’abord discuté des problèmes dans le domaine de l’enseignement général et des activités initiées pour les résoudre. Le ministre Araik Haroutiounian a noté que pour accroître l’efficacité des établissements d’enseignement en 2020, il est envisagé d’organiser un processus de certification des enseignants, sur la base des résultats desquels des programmes de formation seront mis en œuvre. Des travaux sont en cours pour modifier les programmes du secondaire et les rendre plus efficaces. Des discussions ont également porté sur la liste des matières et le programme d’enseignement.

Il a été fait référence aux dépenses d’investissement envisagées pour les établissements d’enseignement et les activités des écoles maternelles.

Il a été fait référence aux activités des musées, théâtres, groupes musicaux et en particulier à l’activation de leurs activités. Le Premier ministre a attaché de l’importance au fonctionnement efficace des centres culturels, y compris l’augmentation des revenus propres, ce qui permettra d’attirer d’autres finances que les fonds publics.

Faisant référence au domaine de la science, les responsables ont indiqué que grâce aux fonds publics accordés l’année dernière, environ deux douzaines de laboratoires ont été équipés des équipements les plus moderns. En 2020, les fonds alloués à la science augmenteront de 17%, attendant 1,5 milliard de drams, ce qui représente un chiffre sans précédent par rapport aux allocations faites jusqu’à présent. 510 millions de drams seront dépensés pour le rééquipement des laboratoires. En 2020, il est envisagé d’introduire des critères spécifiques pour évaluer les activités des institutions scientifiques.

Plus de 4 milliards de drams ont été alloués au domaine du sport pour l’année prochaine et dans le cadre de ce programme sont prévus trois douzaines d’événements.

Il a également été noté que le ministère poursuit le processus d’optimisation du parking officiel. Sur les 19 voitures de service, huit restent à la disposition du ministère.