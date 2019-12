5 grands reportages multimédia sur la jeunesse d’Erevan

Au printemps 2018, les Arméniens ont réussi à renverser leur gouvernement en seulement quelques semaines, sans violence. Désormais, ils cherchent à bâtir une société meilleure. Un pays où les jeunes rêvent de devenir le prochain Bill Gates, où les femmes se lèvent contre le patriarcat, et où leurs filles et fils peuvent descendre dans la rue pour manifester contre la corruption.

Artistes, activistes, codeurs ou étudiants, ils veulent avoir une place sur la scène internationale, représenter leur pays et leur culture. Comment donnent-ils plus de visibilité à leur pays et comment trouvent-ils le juste équilibre entre un riche héritage chrétien et une société moderne et plus ouverte ?

lire la suite....

https://generation-yerevan.cafebabel.com/fr/