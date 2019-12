Deux cars de Grenoble offerts à l’Arménie avec les transports VFD

La Maison de la Culture Arménienne de Grenoble vient d’envoyer deux cars en Arménie pour assurer la liaison entre la ville de Sevan et la capitale Erevan. Cette demande du maire de Sevan, Sarkis Muradyan est destinée à assurer le transport gratuit des étudiants qui fait défaut entre les deux villes.

Les cars ont quitté Grenoble en ce mi décembre pour se rendre en Arménie pour un long périple à travers l’Europe, la traversée de la Mer Noire en bateau, puis la Géorgie pour arriver à noël à Sevan.

Un beau cadeau dû à l’initiative de Grégoire Atamian, membre de la MCAGD et à la générosité des transports VFD et de son PDG Laurent Lejeune ainsi que Serge Nocodie. Le transport a été financé pour moitié par la ville de Grenoble et le Conseil départemental de l’Isère dans le cadre de la coopération décentralisée et l’autre moitié par Azad Magazine.

Photo : Les équipes de VFD et de la MCAGD pour le grand départ