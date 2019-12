Des cartes géographiques produites en Chine et destinées aux écoles d’Azerbaïdjan incluaient l’Artsakh et le Nakhitchevan dans la frontière de l’Arménie

Des cartes géographiques commandées en Chine par les autorités azéries pour les écoles d’Azerbaïdjan ont créé un véritable choc dès leur réception à Bakou. Car sur ces cartes, l’Artsakh (Haut-Karabagh) et le Nakhitchevan étaient représentés à l’intérieur des frontières de l’Arménie. Un véritable tollé proche de l’hystérie, si courant en Azerbaïdjan où tout ce qui évoque l’Arménie et l’Artsakh crée une réaction épidermique savamment entretenue par les autorités…afin de cacher d’autres problèmes dont la corruption, l’irrespect des droits de l’homme et des libertés et l’enrichissement de la famille présidentielles et les clans proches du pouvoir. A la vue de cette carte intégrant le Nakhitchevan et l’Artsakh à l’Arménie, un internaute -arménien- a écrit que les Chinois ne se sont pas trompés, ils sont tout simplement visionnaires et ont une vue d’avenir et d’affirmer « la différence entre les Chinois et les autres peuples est la capacité des Chinois à voir non seulement le présent, mais aussi l’avenir ».

Krikor Amirzayan