Tirs azéris durant une demi-heure sur la route nationale Idjévan-Noyemberian dans la région frontalière du Tavouch au nord-est de l’Arménie

Mardi soir de 22h00 à 22h30 la route nationale arménienne Idjévan-Noyemberian en direction du village de Kot, dans la région frontalière de Tavouch fut soumise à des tirs azéris provenant des positions des montagnes proches. Ardzroun Hovhannisyan le porte-parole du ministère arménien de la Défense a confirmé l’information et ajouté « Après la réponse des forces armées arméniennes, l’ennemi a arrêté ses tirs ». Il a par ailleurs affirmé que du côté arménien il n’y avait pas de victimes ou de blessés. La route proche de la frontière arméno-azérie entre Baghanis-Voskepar et Oskevan était également prise pour cible par l’ennemi et fermée durant une demi-heure. Avec la fermeture de cette tranche de route entre Bagahnis et Voskepar, la route Erévan-Géorgie était également fermée une demi-heure obligeant les automobilistes à réaliser un détour par une voie secondaire.

Krikor Amirzayan