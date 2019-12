Le secteur des technologies de l’information poursuit sa rapide croissance

Le secteur en plein essor des technologies de l’information (TI) en Arménie, dominé par les éditeurs de logiciels, a augmenté d’environ 30% cette année et doublera sa production d’ici 2024, a annoncé hier le ministre de l’Industrie de haute technologie, Hakob Arshakian.

L’industrie, qui emploie actuellement au moins 15 000 personnes, connaît une croissance annuelle à deux chiffres depuis plus d’une décennie, ce qui en fait le secteur à la croissance la plus rapide de l’économie arménienne.

Les données gouvernementales citées par Arshakian montrent que le chiffre d’affaires combiné du secteur a augmenté de (...)