Les remerciements de Chêne

Communiqué de l’association Chêne :

Tous nos remerciements !

Chers amis, bénévoles, donateurs, bienfaiteurs,

Depuis 1989, votre générosité et votre disponibilité ont permis à l’association CHENE de réaliser pour plus de 1 500 000 € de projets en Arménie, Artsakh et Géorgie, sans oublier l’aide aux Arméniens de Syrie et ponctuellement en France.

Nous souhaitons, une fois encore, exprimer notre reconnaissance aux journaux, radio, associations, entreprises et particuliers qui ont contribué à la réussite, tant morale que financière de notre 28e « Braderie de CHENE ». Le bénéfice s’élève à 25 000 €.

A ce bénéfice s’ajoutent les nombreux dons reçus en 2019 qui permettront de poursuivre nos actions.

Nous remercions tous les donateurs qui, directement ou via les Fondations, ont répondu à nos appels, et en particulier la Fondation Bullukian et l’Entreprise NEOS.

Nous sommes très sensibles à vos marques de générosité et à vos 30 ans de fidélité.

Merci de votre soutien

Meilleurs vœux pour 2020

Rendez-vous à la 29e braderie de 2020 !

Association CHENE 24, rue de Maubeuge - 75009 Paris

contact@chene-france.org

Résultat du 3e concours photos de CHENE :

1er : « Les 2 soeurs » de Hrant Norsen

2e : « Ville de Noto » de Sabine Hanau

3e : « Hallucination nocturne » de Chant Marjanian

avec nos remerciements à tous les participants.