Ankara met en garde Washington contre une levée de l’embargo sur la vente d’armes

Ankara a averti Washington, son allié au sein de l’Otan, que toute initiative pour lever un embargo sur la vente d’armement américain à Chypre, vieux de plus de 30 ans, marquerait une « dangereuse escalade ». Les tensions entre les Etats-Unis et la Turquie, qui occupe le nord de cette île méditerranéenne depuis son invasion en 1974, ne cessent de s’aggraver. Mardi, le Congrès américain a voté la levée de l’embargo imposé en 1987 sur la vente d’armement américain à Chypre, dans le cadre de la loi de financement militaire votée par le Sénat et qui doit maintenant être promulguée par le président (...)