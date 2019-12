La Chambre de Commerce et d’Industrie Franco Armenienne de Marseille était présente à la soirée des « Saveurs du Monde » au WTC

La Chambre de Commerce et d’Industrie Franco Armenienne de Marseille, présidée par M. Bernard HATEMIAN était présente hier soir à la soirée des « Saveurs du Monde » au WTC.

Le Président entouré par son Conseil d’Administration, Elisabeth BEDROSSIAN, Laurence BOYADJIAN, Roland VARTANIAN, Jacques AVDOYAN, André SARKISSIAN, Hagop KOCHETSIAN, Naira SARGSYAN, Sylvie SEROPIAN Frédéric MISSIRIAN, Daniel ADJEMIAN.

De nombreux invités étaient présents, dont Madame le Consul du Liban, Monsieur le Consul de la Russie, Monsieur le Consul de Thailande, M. Francois-Xavier DIAZ Directeur de La Ste Ricard, Mme Anne de Maximy et Madame Patricia Mallen de La Ville de Marseille, M. Serge Chevallier, Monsieur Georges Gara et bien d’autres.

Environ 800 personnes étaient présentes pour déguster les mets des 35 pays représentés. Une belle réussite !!!!