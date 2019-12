120 hectares de vergers de grenade établis à Araksavan

Les agriculteurs Henrik Aslanyan et Gagik Tsatryan ont établi environ 120 hectares de vergers de grenade (variété « merveilleuse ») sur le territoire de la commune d’Araksavan en Artsakh.



Cette variété est une nouveauté en Artsakh. Selon le Fonds d’appui aux villages et à l’agriculture de la République d’Artsakh des travaux de préparation des terres ont été effectués dans les terrains depuis plus d’un an.



Les plants et les systèmes d’irrigation nécessaires ont été importés des États-Unis. Le verger sera le premier du genre en République d’Artsakh en ce qui concerne à la fois cette variété de grenade et l’application de systèmes d’irrigation modernes.