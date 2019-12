La demande de financement budgétaire du ministère du ministère des Finances pour 2020 a été discutée

La discussion sur demande de financement budgétaire du ministère du ministère des Finances pour 2020 s’est tenue au gouvernement sous la présidence du du Premier ministre.

Le ministre des Finances Atom Djandjoughazian a indiqué que le processus d’optimisation s’est poursuivi dans le ministère. Le nombre d’effectifs au ministère a atteint 382 en baisse de 31% par rapport à 556 en 2018.

Le ministre a ensuite évoqué le service de la dette publique, soulignant qu’elle est mise en œuvre le plus rapidement possible. Notre pays est considéré comme un pays moins endetté et, d’ici 2020, le ratio dette publique / PIB sera inférieur à 50%.

Au cours de la discussion, ils ont également abordé les opportunités et les plans futurs du développement du marché des valeurs mobilières, le processus de mise en œuvre des réformes du système d’approvisionnement et d’autres sujets du secteur financier.