Le président ukrainien à Bakou au sujet de l’Artsakh, se prononce pour « les principes de restauration de la souveraineté et de l’intégrité territoriale »

En visite officielle en Azerbaïdjan, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accordé une conférence de presse à Bakou dans laquelle il a affirmé que l’Ukraine soutenait l’Azerbaïdjan « dans les principes de la restauration de la souveraineté et de l’intégrité territoriale » a indiqué le site ukrainien unn.com.ua.

Ce dernier site continue sur la déclaration du président ukrainien à Bakou « un sujet important de la conversation d’aujourd’hui était la garantie de la sécurité nationale et régionale. Tout d’abord, nous parlons de la guerre dans l’est de l’Ukraine et du conflit du Haut-Karabakh. Nous nous soutenons toujours mutuellement pour restaurer la souveraineté et l’intégrité territoriale de nos États, le long de frontières internationalement reconnues ». V. Zelensky aurait déclaré sa satisfaction de voir l’Ukraine et l’Azerbaïdjan avoir des visions similaires sur un certain nombre de questions.

Krikor Amirzayan