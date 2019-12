Conseil municipal d’Erevan : du rififi au sein de l’opposition

Une alliance de l’opposition représentée au conseil municipal d’Erevan semblait au bord de l’explosion mardi en raison des divergences croissantes entre ses membres affiliés à deux partis politiques différents.

L’alliance Luys (Lumière) détient trois sièges au conseil qui en compte 65, dominé par les alliés politiques du Premier ministre Nikol Pachinian et du maire Hayk Marutian. L’alliance Luys a été formée par la réunion des partis LHK)et Hanrapetutyun avant les dernières élections municipales qui se sont tenues en septembre 2018.

Bien que les deux partis n’aient pas uni leurs forces pour les élections législatives anticipées qui se sont tenues deux mois plus tard, ils ont continué à défier conjointement Marutian au conseil municipal. Pourtant, les deux membres du conseil affiliés à Hanrapetutyun, Tehmina Vartanian et Ani Khachatrian, et leur collègue du LHK, Davit Khazhakian, ont de plus en plus choisi différentes voies d’attaque contre le maire ces derniers mois.

Cette discorde apparente au sein de Luys s’est accentuée lundi lors d’une session du conseil d’Erevan présidée par Marutian. Vartanian a nargué et ridiculisé le maire après l’avoir accusé de lui manquer de respect.

Le comportement de Vartanian n’a pas bien bien été perçu par le LHK. Le chef de file du parti, Edmon Marukian, a réagi mardi, disant que le conseil d’administration du LHK envisagerait de retirer Khazhakian du conseil à cause de cela.

« Si le conseil d’administration décide que Davit Khazhakian doit quitter le conseil municipal, nous cesserons d’être représentés au conseil et ne serons donc pas responsables des activités de Luys au sein du conseil », a expliqué Marukian lors d’une conférence de presse.

Un autre haut responsable du parti, Mane Tandilian, a affirmé que la conduite des deux autres conseillers de Luys n’était pas en accord avec « l’agenda et la vision » du LHK.

Khazhakian a également réprimandé ses collègues pour leurs attaques personnelles contre Marutian. Il a développé sur le fait que le rassemblement de lundi avait « éclipsé » les dernières allégations de faux et d’abus de pouvoir commis par le maire.

Khazhakian n’a pas précisé s’il voulait démissionner du conseil. Il a seulement lâché que la direction de la LHK prendra une décision par consensus.

Les deux autres conseillers de Luys ne semblaient pas impressionnés par la perspective de la dissolution du bloc de l’opposition. « Nous respecterons toute décision prise par le LHK », a conclu Khachatrian.