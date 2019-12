Le vice-Premier ministre Mher Grigorian a reçu l’Ambassadrice de Lituanie en Arménie Inga Stanytė-Toločkienė.

Saluant l’Ambassadrice, le vice-Premier Ministre a exprimé l’espoir que, grâce à des efforts conjoints, il serait possible d’approfondir les relations bilatérales entre l’Arménie et la Lituanie. Notant que la Lituanie est l’un des premiers pays à ratifier l’Accord de partenariat global et renforcé Arménie-UE, le vice-Premier ministre a souligné l’importance de ce fait pour notre pays et a noté que l’accord ouvre également de nouvelles possibilités d’élargir la coopération.

Remerciant pour l’accueil, l’Ambassadrice a indiqué qu’elle ferait tout son possible pour développer la coopération dans divers domaines.

Les interlocuteurs ont souligné la nécessité de réaliser le potentiel inexploité des secteurs commerciaux et économiques.