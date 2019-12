Le Président arménien rencontre le ministre des Transports et des Communications du Qata

En marge d’une visite de travail au Qatar, le Président arménien, Armen Sarkissian, a rencontré à Doha le ministre des Transports et des Communications du Qatar, Jassim Saif Ahmed Al-Sulaiti, rapporte le service de presse du cabinet présidentiel.

Des questions relatives au développement des relations entre l’Arménie et le Qatar dans les domaines des hautes technologies et des télécommunications ont été discutées lors de la réunion. Le président Sarkissian a noté que l’Arménie et le Qatar, étant de petits pays, attachent une grande importance au développement des technologies et qu’il existe un grand potentiel de coopération dans ce domaine entre les deux pays.

Les parties ont échangé à cet égard des points de vue sur les opportunités et les orientations de partenariat possibles.