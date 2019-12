La stratégie de développement du secteur agricole pour 2020-2030 a été discutée au gouvernement

Une réunion s’est tenue sous la présidence du Premier ministre Pashinyan, au cours de laquelle le projet de stratégie pour le développement du secteur agricole 2020-2030 a été discuté.

Le ministre de l’Économie Tigran Khatchaturian et le vice-ministre Artak Kamalian ont présenté en détail les objectifs et les priorités de la stratégie qui, selon eux, ont été définis en tenant compte des problèmes existants sur le terrain. Faisant référence au contenu de la stratégie, Tigran Khatchaturian a indiqué qu’elle repose sur une vision d’une agriculture durable, innovante, à forte valeur ajoutée, à forte valeur pour l’exportation, économiquement viable et prospère.

Le ministre a évoqué les problèmes existants dans le domaine, parmi lesquels la faible efficacité de l’agriculture, le manque de sécurité alimentaire, la concentration sur le marché intérieur, l’existence d’une faible capacité institutionnelle, la restriction de l’utilisation des innovations.

Selon Tigran Khachaturian, le projet de stratégie a été élaboré en tenant compte des problèmes mentionnés. À cet égard, il a été noté que les principes suivants ont été mis en relief pour le développement du secteur : agrégation, commercialisation, inclusion des jeunes, diversification et gestion des risques, adaptation au climat, modernisation technologique.

Le ministre de l’Economie souligné parmi les priorités de la stratégie l’augmentation des terres utilisées, l’amélioration du système d’irrigation, l’amélioration de l’accès au financement, l’amélioration de la qualité des semences et du matériel de plantation, la promotion du bétail moderne, la garantie de la sécurité alimentaire, les outils agricoles locaux axés sur l’exportation.

Ensuite, les participants ont échangé des vues sur les démarches prioritaires, leurs opportunités, les problèmes existants, l’élaboration de la loi sur le développement du secteur, la mise en œuvre de la réforme agraire et d’autres questions.

Le Premier ministre Pashinyan a souligné l’importance de mettre en œuvre des mesures complexes pour le développement agricole conformément à la stratégie qui sera finalement adoptée. Il a chargé les responsables de poursuivre les discussions sur le projet de stratégie avec les agences concernées afin de résoudre les questions contenues dans le document et de mettre le projet en circulation.