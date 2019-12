« L’Arménie revêt une importance stratégique », déclare la diplomatie néerlandaise

Le ministère néerlandais des Affaires étrangères a publié une déclaration au sujet de l’ouverture prochaine d’une ambassade des Pays-Bas en Arménie, rapporte l’ambassadeur d’Arménie aux Pays-Bas, Tigran Balayan.

« L’Arménie est située entre la Russie, la Turquie et l’Iran et revêt donc une importance stratégique. Depuis la “révolution de Velours” en avril 2018, le nouveau gouvernement modernise le pays et lutte contre la corruption. Les Pays-Bas peuvent soutenir ce processus. L’Arménie est actuellement le seul pays de cette région où les Pays-Bas n’ont pas d’ambassade. La Chambre des représentants veut également une ambassade à Erevan », peut-on lire dans la déclaration.

Le 5 décembre, le Parlement néerlandais a adopté à l’unanimité un amendement au budget 2020 du ministère néerlandais des Affaires étrangères en vertu duquel des fonds nécessaires seront fournis au ministère pour l’ouverture d’une ambassade des Pays-Bas à Erevan.